В Гродненской области улучшат навигацию и систему сервисного обслуживания безвизовых туристов

Источник материала: Вороновская газета





С 10 ноября Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский районы будут включены в территории безвизового пребывания туристов вне организованных групп. А для коллективного посещения путешественникам доступен весь регион. Как в Принеманье готовятся встречать вояжеров, рассказала заместитель начальника управления спорта и туризма облисполкома Татьяна Лидяева.

– Туристический потенциал Гродненщины «выстрелил» сразу же, как только три года назад областной центр и пять сельсоветов Гродненского района вошли в «безвиз». Уже к 2019 году только в городе над Неманом мы получили более 1300 новых рабочих мест, 71 вновь открывшийся объект питания, 43 дополнительных объекта, которые работают по системе Tax Free, значительно увеличилась загрузка гостиниц в городе Гродно, вырос экспорт туристических услуг. Разумеется, очередная инициатива об отнесении к безвизовым территориям еще пяти районов области была поддержана. В результате мы получили главное преимущество для организации комплексных туров – слияние Гродненской и Брестской областей в одну туристическую зону. Теперь жители Евросоюза смогут исследовать оба региона в едином транзитном маршруте. Раньше в одном безвизовом путешествии попасть можно было либо в Гродно, либо в Брест. Слияние регионов позволит туристическим компаниям разработать конкурентоспособный продукт и привлекать в Беларусь всё больше путешественников. Координатором безвизового режима в двух областях выбрано управление спорта и туризма Гродненского облисполкома, – рассказывает Татьяна Лидяева. – Во вторник, 5 ноября, проведем собрание со всеми туристическими компаниями, представителями пограничных служб, органов внутренних дел и наших брестских коллег, где разъясним механизмы взаимодействия. Наша задача – привлечь туриста, создав ему максимально комфортные условия пребывания в регионе. Это касается наличия навигационных маркеров и подъездных путей к главным достопримечательностям, достойного сервиса в гостиницах и точках питания, доступности объектов, которые работают по системе Tax Free. Что касается Гродненщины, сейчас мы объезжаем вновь подключенными районами, оцениваем инфраструктуру.







По словам Татьяны Александровны, в каждом райцентре были паркинги для экскурсионных автобусов, пункты обмена валют , объекты общепита, санитарные зоны. Для совершенствования работы объектов питания разработана целая концепция. Это повышение квалификации сотрудников, распространение на всю область опыта разработки меню на иностранных языках, обеспечение свободного доступа в интернет (бесплатный Wi-Fi) и другие сервисные «плюшки», например, возможность подзарядить мобильный телефон.

Новые туристические маршруты, которые найдут отражение в уже созданной электронной карте туристических маршрутов, станут своеобразным двигателем прогресса, покажут представителям малого и среднего бизнеса резервы для продвижения в нише сферы услуг.

Все точки, которые могут быть полезны и интересны туристам, будут нанесены на карту приложения «Гид по дорогам Гродненской области». После обновления оно включает в себя не только автомагистраль, но и все дороги Гродненщины. Благодаря программе по пути следования можно увидеть различные объекты в радиусе 50 километров с фотографиями и описанием. Кроме того, необходимая информация есть на мультиязыковом портале GrodnoVisaFree. В новом дизайне ресурс станет доступен с 10 ноября. Здесь можно будет найти информацию о точках питания, размещения, экскурсионных площадках, объектах Tax Free, актуальные списки экскурсоводов. Их число по словам Татьяны Лидяевой, в области планируют увеличить и позаботиться об открытии во всех райцентрах туристско-информационных пунктов.

Что уже сейчас готово для туристов?

Вороновский район В Вороновском районе привлекательны места, связанные с историей любви поэта Адама Мицкевича и красавицы-шляхтянки Марыли Верещако – графини Путткамер. Многие польские и литовские туристы едут сюда именно из-за этой истории. Уже активно работает маршрут «Сцежкамі кахання Адама Міцкевіча».

С выходом на безвизовый режим шире в районе будет, уверены специалисты, развиваться и религиозный туризм – к памятным местам еврейской истории, христианским святыням. Каждый год в июле тысячи пилигримов из разных стран приходят помолиться Матери Божией Трокельской в костел Благовещения Пресвятой Девы Марии. В планах – создать единую велозону вдоль всей белорусско-литовский границы, что поспособствует дальнейшему развитию активного туризма.

Берестовицкий район

Первая ассоциация, которая приходит на ум, когда речь заходит про безвиз в Берестовице, – «Музей белки». Подобного нет не то что в области, но и в стране. Здесь опытные гиды расскажут не только о редких и небанальных экспонатах, но и об истории этого края. Здесь все экскурсоводы свободно говорят на английском языке, дополнительно для удобства туристов уже готовят аудиогиды.





В Малоберестовицкой средней школе туристов ждут в музее «Вытокі», где собрана серьезная коллекция экспонатов быта разных эпох. А в доме ремесел проводят мастер-классы по различным народным техникам.

И, безусловно, при должной организации изюминкой безвиза в районе станут брендовые мероприятия: «Бераст-фэст», «Эйсмантаўскі-фэст», посвященный культуре и быту польского народа, «Бульба – МЭБ».

Щучинский район

Акценты в районе расставляют широкие, чтобы охватить максимум и в сувенирах, и в новых маршрутах, и в изюминках вроде мест исторической памяти Первой мировой войны, военного бункера, который вызвал ажиотаж и в СМИ, и у туристов.





В Щучине уже открыт хостел, а в ближайшее время здесь начнет рабатать информационный туристический портал.

Лидский район

На здешнюю туристическую арену гости тысячами приезжали и с визами, а без них. Их будет еще больше – уверены местные бизнесмены и организаторы, Кроме того в Лиде давно в топе фестивальные бренды: от рыцарских турниров до хмельных open air. Теперь иностранцы без лишних визовых хлопот смогут посетить фестиваль хмеля, солода и воды Lidbeer, который традиционно проходит в День города, или международный байк-фестиваль, рыцарские бои и другие яркие масштабные события. Ожидается приток зарубежных гостей в сфере оздоровительного туризма. Санаторий «Радуга», расположенный в районе, в этом давно заинтересован.





Волковысский район

Здесь уже до открытия безвиза прокладывали маршруты, обсуждали тематические мероприятия и проекты. Туриста есть чем завлекать: от аутентичных экспонатов в музеях до археологических памятников.





Например, Волковысский военно-исторический музей имени П.И.Багратиона – единственный музей в Беларуси, который рассказывает с помощью подлинных экспонатов о войне 1812 года.

Знаменитая «Шведская гора» – это одна из возвышенностей археологического комплекса Х-ХI веков, старинные дворянские усадьбы Чечетов-Бохвицев в деревне Подороск, Сегеней в деревне Краски и Грабовских в деревне Теолин. Инстаграм-аккаунты туристов еще не знают, какой масштаб лайков соберут здесь.

Алеся РОБАК

Фото: из архива «ГП» открытых источников https://grodnonews.by/