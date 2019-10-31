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В Гродненской области улучшат навигацию и систему сервисного обслуживания безвизовых туристов
01.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С 10 ноября Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский районы будут включены в территории безвизового пребывания туристов вне организованных групп. А для коллективного посещения путешественникам доступен весь регион. Как в Принеманье готовятся встречать вояжеров, рассказала заместитель начальника управления спорта и туризма облисполкома Татьяна Лидяева.
– Туристический потенциал Гродненщины «выстрелил» сразу же, как только три года назад областной центр и пять сельсоветов Гродненского района вошли в «безвиз». Уже к 2019 году только в городе над Неманом мы получили более 1300 новых рабочих мест, 71 вновь открывшийся объект питания, 43 дополнительных объекта, которые работают по системе Tax Free, значительно увеличилась загрузка гостиниц в городе Гродно, вырос экспорт туристических услуг. Разумеется, очередная инициатива об отнесении к безвизовым территориям еще пяти районов области была поддержана. В результате мы получили главное преимущество для организации комплексных туров – слияние Гродненской и Брестской областей в одну туристическую зону. Теперь жители Евросоюза смогут исследовать оба региона в едином транзитном маршруте. Раньше в одном безвизовом путешествии попасть можно было либо в Гродно, либо в Брест. Слияние регионов позволит туристическим компаниям разработать конкурентоспособный продукт и привлекать в Беларусь всё больше путешественников. Координатором безвизового режима в двух областях выбрано управление спорта и туризма Гродненского облисполкома, – рассказывает Татьяна Лидяева. – Во вторник, 5 ноября, проведем собрание со всеми туристическими компаниями, представителями пограничных служб, органов внутренних дел и наших брестских коллег, где разъясним механизмы взаимодействия. Наша задача – привлечь туриста, создав ему максимально комфортные условия пребывания в регионе. Это касается наличия навигационных маркеров и подъездных путей к главным достопримечательностям, достойного сервиса в гостиницах и точках питания, доступности объектов, которые работают по системе Tax Free. Что касается Гродненщины, сейчас мы объезжаем вновь подключенными районами, оцениваем инфраструктуру.
По словам Татьяны Александровны, в каждом райцентре были паркинги для экскурсионных автобусов, пункты обмена валют, объекты общепита, санитарные зоны. Для совершенствования работы объектов питания разработана целая концепция. Это повышение квалификации сотрудников, распространение на всю область опыта разработки меню на иностранных языках, обеспечение свободного доступа в интернет (бесплатный Wi-Fi) и другие сервисные «плюшки», например, возможность подзарядить мобильный телефон.
Новые туристические маршруты, которые найдут отражение в уже созданной электронной карте туристических маршрутов, станут своеобразным двигателем прогресса, покажут представителям малого и среднего бизнеса резервы для продвижения в нише сферы услуг.
Все точки, которые могут быть полезны и интересны туристам, будут нанесены на карту приложения «Гид по дорогам Гродненской области». После обновления оно включает в себя не только автомагистраль, но и все дороги Гродненщины. Благодаря программе по пути следования можно увидеть различные объекты в радиусе 50 километров с фотографиями и описанием. Кроме того, необходимая информация есть на мультиязыковом портале GrodnoVisaFree. В новом дизайне ресурс станет доступен с 10 ноября. Здесь можно будет найти информацию о точках питания, размещения, экскурсионных площадках, объектах Tax Free, актуальные списки экскурсоводов. Их число по словам Татьяны Лидяевой, в области планируют увеличить и позаботиться об открытии во всех райцентрах туристско-информационных пунктов.
Что уже сейчас готово для туристов?
Вороновский район
В Вороновском районе привлекательны места, связанные с историей любви поэта Адама Мицкевича и красавицы-шляхтянки Марыли Верещако – графини Путткамер. Многие польские и литовские туристы едут сюда именно из-за этой истории. Уже активно работает маршрут «Сцежкамі кахання Адама Міцкевіча».
С выходом на безвизовый режим шире в районе будет, уверены специалисты, развиваться и религиозный туризм – к памятным местам еврейской истории, христианским святыням. Каждый год в июле тысячи пилигримов из разных стран приходят помолиться Матери Божией Трокельской в костел Благовещения Пресвятой Девы Марии.
В планах – создать единую велозону вдоль всей белорусско-литовский границы, что поспособствует дальнейшему развитию активного туризма.
Берестовицкий район
Первая ассоциация, которая приходит на ум, когда речь заходит про безвиз в Берестовице, – «Музей белки». Подобного нет не то что в области, но и в стране. Здесь опытные гиды расскажут не только о редких и небанальных экспонатах, но и об истории этого края. Здесь все экскурсоводы свободно говорят на английском языке, дополнительно для удобства туристов уже готовят аудиогиды.
В Малоберестовицкой средней школе туристов ждут в музее «Вытокі», где собрана серьезная коллекция экспонатов быта разных эпох. А в доме ремесел проводят мастер-классы по различным народным техникам.
И, безусловно, при должной организации изюминкой безвиза в районе станут брендовые мероприятия: «Бераст-фэст», «Эйсмантаўскі-фэст», посвященный культуре и быту польского народа, «Бульба – МЭБ».
Щучинский район
Акценты в районе расставляют широкие, чтобы охватить максимум и в сувенирах, и в новых маршрутах, и в изюминках вроде мест исторической памяти Первой мировой войны, военного бункера, который вызвал ажиотаж и в СМИ, и у туристов.
В Щучине уже открыт хостел, а в ближайшее время здесь начнет рабатать информационный туристический портал.
Лидский район
На здешнюю туристическую арену гости тысячами приезжали и с визами, а без них. Их будет еще больше – уверены местные бизнесмены и организаторы, Кроме того в Лиде давно в топе фестивальные бренды: от рыцарских турниров до хмельных open air. Теперь иностранцы без лишних визовых хлопот смогут посетить фестиваль хмеля, солода и воды Lidbeer, который традиционно проходит в День города, или международный байк-фестиваль, рыцарские бои и другие яркие масштабные события. Ожидается приток зарубежных гостей в сфере оздоровительного туризма. Санаторий «Радуга», расположенный в районе, в этом давно заинтересован.
Волковысский район
Здесь уже до открытия безвиза прокладывали маршруты, обсуждали тематические мероприятия и проекты. Туриста есть чем завлекать: от аутентичных экспонатов в музеях до археологических памятников.
Например, Волковысский военно-исторический музей имени П.И.Багратиона – единственный музей в Беларуси, который рассказывает с помощью подлинных экспонатов о войне 1812 года.
Знаменитая «Шведская гора» – это одна из возвышенностей археологического комплекса Х-ХI веков, старинные дворянские усадьбы Чечетов-Бохвицев в деревне Подороск, Сегеней в деревне Краски и Грабовских в деревне Теолин. Инстаграм-аккаунты туристов еще не знают, какой масштаб лайков соберут здесь.
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С 10 ноября Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский районы будут включены в территории безвизового пребывания туристов вне организованных...
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