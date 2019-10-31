ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прямые линии и приемы граждан в Вороновском районе

01.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Прямые линии и приемы граждан в Вороновском районе

4 ноября с 9.00 до 10.00 директор Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества Валерьян Валерьянович Андруконис по телефону 2-14-12 проведет прямую линию по вопросам торгового обслуживания.

 

6 ноября с 11.00 до 12.00 в здании Вороновского райисполкома, 2-й этаж, кабинет №19 (заместителя председателя райисполкома) прием граждан с одновременным проведением прямой линии по телефону 2-14-24 по вопросам, относящимся к компетенции экономических судов, проведет заместитель председателя экономического суда Гродненской области Сергей Иванович Лях.

Предварительная запись по телефону 2-22-55.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 ноября с 9.00 до 10.00 директор Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества Валерьян Валерьянович Андруконис по телефону 2-14-12 проведет прямую линию по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Несвижскому РОВД — 80
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика