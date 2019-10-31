Прямые линии и приемы граждан в Вороновском районе

Источник материала: Вороновская газета





4 ноября с 9.00 до 10.00 директор Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества Валерьян Валерьянович Андруконис по телефону 2-14-12 проведет прямую линию по вопросам торгового обслуживания.

6 ноября с 11.00 до 12.00 в здании Вороновского райисполкома, 2-й этаж, кабинет №19 (заместителя председателя райисполкома) прием граждан с одновременным проведением прямой линии по телефону 2-14-24 по вопросам, относящимся к компетенции экономических судов, проведет заместитель председателя экономического суда Гродненской области Сергей Иванович Лях.

Предварительная запись по телефону 2-22-55.