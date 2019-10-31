Сегодня в вузе учатся более 500 человек. Приемная кампания на следующий год уже началась — о желании поступать в институт достаточно сообщить в РОВД по месту жительства до 15 апреля.
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День открытых дверей Могилевского Института МВД в Горках – Фото
01.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
День открытых дверей
Сегодня в вузе учатся более 500 человек. Приемная кампания на следующий год уже началась — о желании поступать в институт достаточно сообщить в РОВД по месту жительства до 15 апреля.
Фото Михаила Левцова
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День открытых дверей Могилевского Института МВД прошел сегодня в Горках. Курсанты старейшего милицейского вуза Беларуси выступили с концертом и рассказали...
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