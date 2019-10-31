ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

День открытых дверей Могилевского Института МВД в Горках – Фото

01.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

День открытых дверей Могилевского Института МВД прошел сегодня в Горках. Курсанты старейшего милицейского вуза Беларуси выступили с концертом и рассказали горецким школьникам о преимуществах учебы в своем заведении.

 

День открытых дверей Могилевского Института МВД в Горках – Фото

 

День открытых дверей Могилевского Института МВД в Горках – Фото

 

День открытых дверей Могилевского Института МВД в Горках – Фото

 

День открытых дверей Могилевского Института МВД в Горках – Фото

 

День открытых дверей Могилевского Института МВД в Горках – Фото
Зрители в зале Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства. Горецких школьников познакомили с аргументами в пользу поступления в могилевский институт.

 

День открытых дверей Могилевского Института МВД в Горках – Фото

 

День открытых дверей Могилевского Института МВД в Горках – Фото

 

День открытых дверей Могилевского Института МВД в Горках – Фото

 

День открытых дверей Могилевского Института МВД в Горках – Фото
Зинаида Афонасенко и Вероника Андросова с номером “Крылья”

 

День открытых дверей Могилевского Института МВД в Горках – Фото

 

День открытых дверей Могилевского Института МВД в Горках – Фото
Вокальный ансамбль «9 калибр»

 

День открытых дверей Могилевского Института МВД в Горках – Фото
Любовь Шаренкова и хореографический коллектив курсантов института «Грация»

 

День открытых дверей Могилевского Института МВД в Горках – Фото
Начальник института, генерал-майор милиции Валерий Полищук наградил знаком отличия “За поспехі і дасягненні” майора милиции Александра Барщевского, начальника отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Горецкого райисполкома.

 

День открытых дверей Могилевского Института МВД в Горках – Фото
Благодарственное письмо для Нины Ермоленко за воспитание сына — старшего лейтенанта милиции Дмитрия Ермоленко, оперуполномоченного отделения уголовного розыска криминальной милиции ОВД Горецкого райисполкома.

 

День открытых дверей Могилевского Института МВД в Горках – Фото

 

День открытых дверей Могилевского Института МВД в Горках – Фото

 

День открытых дверей Могилевского Института МВД в Горках – Фото

 

День открытых дверей Могилевского Института МВД в Горках – Фото

 

День открытых дверей Могилевского Института МВД в Горках – Фото
«Милицейский рок-н-ролл» от коллектива “Милитари”

 

День открытых дверей Могилевского Института МВД в Горках – Фото

 

День открытых дверей Могилевского Института МВД в Горках – Фото
Группа рукопашного боя «Максимус» с показательным выступлением

 

День открытых дверей Могилевского Института МВД в Горках – Фото

 

Сегодня в вузе учатся более 500 человек. Приемная кампания на следующий год уже началась — о желании поступать в институт достаточно сообщить в РОВД по месту жительства до 15 апреля.

 

День открытых дверей Могилевского Института МВД в Горках – Фото

 

Фото Михаила Левцова


 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  День открытых дверей Могилевского Института МВД прошел сегодня в Горках. Курсанты старейшего милицейского вуза Беларуси выступили с концертом и рассказали...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вудкрофт о 10-м поражении подряд: «Ощущение, что играем против чего-то большего, чем команда соперника»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика