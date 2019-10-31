|
Татьяна Шаракова выиграла бронзу на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Минске
Источник материала: Tut.by
Белорусская велогонщица Татьяна Шаракова выиграл бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Минске.
Шаракова стала третьей в одной из своих коронных дистанций - гонке по очкам. Белоруска набрала 35 очков, уступив лишь действующей чемпионке Европы Марии Джулии Конфалоньери (38) и американке Дженнифер Валенте (66).
Этап Кубка мира будет проходить на треке "Минск-Арены" до конца недели.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская велогонщица Татьяна Шаракова выиграл бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Минске.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)