Татьяна Шаракова выиграла бронзу на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Минске

Источник материала: Tut.by

Белорусская велогонщица Татьяна Шаракова выиграл бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Минске.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Шаракова стала третьей в одной из своих коронных дистанций - гонке по очкам. Белоруска набрала 35 очков, уступив лишь действующей чемпионке Европы Марии Джулии Конфалоньери (38) и американке Дженнифер Валенте (66).

Этап Кубка мира будет проходить на треке "Минск-Арены" до конца недели.