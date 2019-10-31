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Татьяна Шаракова выиграла бронзу на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Минске

01.11.2019 20:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская велогонщица Татьяна Шаракова выиграл бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Минске.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Шаракова стала третьей в одной из своих коронных дистанций - гонке по очкам. Белоруска набрала 35 очков, уступив лишь действующей чемпионке Европы Марии Джулии Конфалоньери (38) и американке Дженнифер Валенте (66).

Этап Кубка мира будет проходить на треке "Минск-Арены" до конца недели.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская велогонщица Татьяна Шаракова выиграл бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Минске.
 
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