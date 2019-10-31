Что общего у «Искандера» и «Бастиона». Экскурсия на МЗКТ

Источник материала: СТВ

Технологиями производства подобных тягачей обладают всего несколько стран в мире. У самой маленькой машины на заводе МЗКТ 8 колес, а у самой большой 24.





Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».





Вот на этом шасси базируется «Искандер», который журналисты и военные называют оружием XXI века. Уникальный ракетный комплекс может поражать цель на расстоянии до 500 километров, а его полная масса – около 40 тонн.





Но, как говорится, не «Искандером» единым. На белорусском шасси базируется зенитная ракетная система С-400, способная отражать удары даже баллистических ракет, и ракетный комплекс «Бастион». Сложно представить, но в такой машине автоматическая коробка передач (их собирают и выпускают тоже на заводе).





В цехах новевшее оборудование с табличками, на которых указана стоимость. Цифры астрономические! Зато каждый знает цену своей ошибки.





Юрий Николаев:

В мире немного производителей, которые делают машины подобного класса грузоподъемности и высокой проходимости. Их единицы. Мы – одно из этих предприятий.