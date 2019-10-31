ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Слишком хорошо сделан». Рассказываем про легендарный МАЗ 543

01.11.2019 20:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Эта машина без преувеличения достойна книг рекордов. МАЗ 543, наверное, единственное авто в мире, которое на колесах уже более 40 лет.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

«Слишком хорошо сделан». Рассказываем про легендарный МАЗ 543

За свою историю этот тягач перевез более 80 тяжелых вооружений. Почему он так популярен? Слишком хорошо сделан, шутят специалисты. Легендарный МАЗ 543 создал первый главный конструктор Минского завода колесных тягачей Борис Шапошник.

«Слишком хорошо сделан». Рассказываем про легендарный МАЗ 543

Сам завод вырос из небольшого конструкторского бюро. Создание такого КБ стало необходимым с развитием гонки вооружений. Для работы над проектами нового подразделения МАЗа были приглашены лучшие инженеры со всего Союза.

«Слишком хорошо сделан». Рассказываем про легендарный МАЗ 543

Их имена, как и само конструкторское бюро, долгое время были окутаны завесой тайны. Засекреченное предприятие производило колесные шасси именно для нужд советской «оборонки».

«Слишком хорошо сделан». Рассказываем про легендарный МАЗ 543

Белорусские машины использовались как ракетовозы и были главными участниками советских военных парадов. Но после распада Союза впервые за много лет уникальное производство приостановилось.

«Слишком хорошо сделан». Рассказываем про легендарный МАЗ 543

Александр Дрозд:
В 90-е годы, после развала Советского Союза у нас заказы практически были равны нулю. Но действительно была оказана поддержка государством, это было толчком к нашему становлению, развитию.

«Слишком хорошо сделан». Рассказываем про легендарный МАЗ 543

Люди в материале: Александр Дрозд
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эта машина без преувеличения достойна книг рекордов. МАЗ 543, наверное, единственное авто в мире, которое на колесах уже более 40 лет. Об этом рассказали в одной из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вороновщина ждет гостей (+Видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика