Нацбанк сохраняет прогноз по инфляции на уровне около 5 %

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Национальный банк подтвердил намерение удержать инфляцию по итогам года в районе 5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам главы банка, она может колебаться вокруг ценового ориентира, быть и меньше и немного больше. Но это нормально.

Раннее сообщалось, что в третьем квартале рост цен замедлился. В сентябре он приблизился к целевому параметру и составил в годовом выражении 5,3 %.