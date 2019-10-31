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Возвращать деньги за товар необязательно на карту, с которой он оплачен

01.11.2019 20:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. При возврате товара, оплаченного банковской картой, покупатель вправе требовать зачисления денежных средств на любую свою карту, а необязательно на ту, которой покупка была оплачена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот спорный момент разъяснило антимонопольное ведомство.

Возвращать деньги за товар необязательно на карту, с которой он оплачен

В законе содержится только требование к форме возврата денег – наличная или безналичная. При этом там не прописан обязательный возврат на ту карту, с которой производилась оплата.

Таким образом, продавец не имеет право отказать потребителю, если на момент расторжения договора у него отсутствует соответствующая карточка. Кроме того, стороны могут договориться и о другой форме возврата, к примеру, наличными деньгами.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. При возврате товара, оплаченного банковской картой, покупатель вправе требовать зачисления денежных средств на любую свою карту, а...
 
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