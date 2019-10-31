ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новости экономики за 01.11.2019

01.11.2019 20:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Начался очередной приём заявок от предприятий малого бизнеса на участие в конкурсе инвестиционных проектов для получения государственной финансовой поддержки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Новости экономики за 01.11.2019

Речь идёт об инвестпроектах по созданию и развитию различных производств, в том числе по выпуску энерго- и ресурсосберегающей продукции, продаже импортозамещающих и экспортоориентированных товаров, а также внедрению новых технологий.

Нацбанк сохраняет прогноз по инфляции на уровне около 5 %

Господдержка оказывается в форме предоставления денег на условиях займа в размере до 204 тысяч рублей и имущества в лизинг на такую же сумму со сроком возврата до 5 лет.

БЕЛОРУССКАЯ ТАМОЖНЯ ПРОВОДИТ МОДЕРНИЗАЦИЮ ПУНКТОВ ПРОПУСКА

Новости экономики за 01.11.2019

Белорусская таможня в рамках проекта международной технической помощи проводит модернизацию вычислительных сетей в пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица». Порядка миллиона евро на это выделяет Евросоюз.

Возвращать деньги за товар необязательно на карту, с которой он оплачен

В результате замены устаревшего оборудования сократится время проведения таможенного контроля и значительно усилится безопасность хранения и передачи информации, в том числе персональных данных граждан, пересекающих границу.

Почта выпустит марки «История денежных знаков Беларуси»

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Начался очередной приём заявок от предприятий малого бизнеса на участие в конкурсе инвестиционных проектов для получения государственной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему в Беларуси не хотят принимать закон для людей с инвалидностью?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика