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Вы видели белку-альбиноса? В лесу Шотландии нашли редкого грызуна

01.11.2019 21:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Зоозащитникам остается выяснить, действительно ли это белка-альбинос с красными глазами. Сфотографировать ближе ее не удалось.

Фото: NESBIP

На востоке Шотландии зоозащитникам удалось снять редкий кадр - белку белого цвета, сообщает 1 ноября русская служба BBC.
 
По заключению экспертов, это скорее красная, чем серая белка. Ведь на косточках ушей отсутствует серый пигмент.
 
Белку нашли экоактивисты, занимающиеся защитой популяции красной белки на северо-востоке Шотландии. Теперь им остается выяснить, действительно ли это белка-альбинос с красными глазами. 

 

«Мы установим несколько удаленных камер, чтобы попытаться получить более качественные снимки, на которых было бы лучше видно глаза. В любом случае, это редкая и удивительная находка», – сказал зоозащитник Гвен Маггс.
 
«Частично белые животные (воробьи, вороны, черные дрозды и даже ежи) время от времени появляются, но это не настоящие альбиносы», – отметил Алекс Стюарт, координатор Северо-Восточного Шотландского партнерства по биоразнообразию. 
 
 
 
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Зоозащитникам остается выяснить, действительно ли это белка-альбинос с красными глазами. Сфотографировать ближе ее не удалось.
 
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