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Вудкрофт о 10-м поражении подряд: «Ощущение, что играем против чего-то большего, чем команда соперника»

01.11.2019 21:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт лаконично, но двусмысленно прокомментировал итог матча в Магнитогорске (2:3, ОТ).

— Хочу поздравить тренера хозяев и его команду с победой. Я думаю, что это была интересная игра с обеих сторон. Мы хорошо играли против такой мощной команды, как магнитогорский «Металлург». Думаю, что мы показали достойную игру на выезде. Но, опять же хочу отметить, что есть ощущение, будто мы некоторые матчи играем против чего-то большего, чем просто команда оппонентов. Это тяжело. Надо найти способ преодолеть это. Если отталкиваться от позитивных моментов даже в трудных ситуациях, то мы все преодолеем. Это была достойная выездная игра. Спасибо.
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт лаконично, но двусмысленно прокомментировал итог матча в Магнитогорске (2:3, ОТ).
 
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