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Свидетель по делу рейса MH17 заявил о предложенном ему домике в Голландии
Источник материала: Партизан
Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровоглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах, которого Киев считает одним из свидетелей по делу о гибели рейса MH17 над Донбассом, рассказал о допросе европейскими следователями во время его содержания под стражей на Украине,
По его словам, первый допрос проводили сотрудники СБУ и Генпрокуратуры Украины, второй — представители правоохранительных органов Австралии и Нидерландов. Цемах утверждает, что в Генпрокуратуре предупредили его, что ему только пожизненное светит, но многое будет зависеть от того, что он расскажет следователям из Европы.
«Предлагали программу защиты свидетеля, предлагали гражданство, домик в Голландии почему-то. Почему не в Австралии — вот это меня удивило. Я торговаться не стал», — сказал он в интервью Кириллу Вышинскому, бывшему главе офиса «РИА Новости» на Украине.
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Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровоглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах, которого Киев считает одним из свидетелей по делу о...
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