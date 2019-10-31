Свидетель по делу рейса MH17 заявил о предложенном ему домике в Голландии

По его словам, первый допрос проводили сотрудники СБУ и Генпрокуратуры Украины, второй — представители правоохранительных органов Австралии и Нидерландов. Цемах утверждает, что в Генпрокуратуре предупредили его, что ему только пожизненное светит, но многое будет зависеть от того, что он расскажет следователям из Европы.





«Предлагали программу защиты свидетеля, предлагали гражданство, домик в Голландии почему-то. Почему не в Австралии — вот это меня удивило. Я торговаться не стал», — сказал он в интервью Кириллу Вышинскому, бывшему главе офиса «РИА Новости» на Украине.



