Розыск: в Минске пропала 12-летняя школьница

сообщает Центральное РУВД. Об этомЦентральное РУВД.









Фото: Центральное РУВД Минска

12-летняя Александра Якубовская живет на улице Леси Украинки в столице. Сегодня днем она вышла из дома и до сих пор не вернулась. Ее ищет семья.





Не исключено, что девочка находится в каком-нибудь торговом центре, как часто бывает с подростками. Но точной информации нет, и она может быть в другом месте. Поэтому всех возможных свидетелей просят звонить в милицию.





Приметы разыскиваемой: на вид 12 лет, худощавого телосложения, рост 152−155 см, круглое лицо, волосы темно-русые, длинные. Была одета: куртка темно-синего цвета, черные джинсы, черный джемпер с рисунком в виде сердца, кроссовки без шнурков.





Всех, кто узнал школьницу на фото и располагает информацией о ее местонахождении, просят сообщить в Центральное РУВД Минска лично (ул. Орловская, 58/1) или по телефонам: 8033 901−99−40, 8017 288−02−02 либо 102.



