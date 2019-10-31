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В поселке Глуша состоится открытие бюста белорусскому писателю Алесю Адамовичу

01.11.2019 20:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На Могилевщине откроют 9 ноября бюст Алесю Адамовичу,  сообщает сайт mogilevnews.by.

Инициаторы установки бюста Алесю Адамовичу на его малой родине работают над проектом больше года. Общественную инициативу в результате поддержали местные власти и Минкульт. Инициаторы проекта провели конкурс эскизов бюста и собрали необходимые средства на его создание и установку.

Бюст, созданный белорусским скульптором Геником Лойко, установят возле местного Дома культуры. Торжественная церемония открытия начнется 9 ноября в 14.00.



Алесь Адамович – белорусский писатель, литературовед, общественный деятель. Автор книг о войне «Война под крышами», «Сыновья уходят в бой», «Хатынская повесть», «Я из огненной деревни» и др. Произведения Адамовича переведены более чем на 20 языков мира.
 
 
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На Могилевщине откроют 9 ноября бюст Алесю Адамовичу,  сообщает сайт mogilevnews.by.
 
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