Футбольные ворота насмерть придавили школьника в Барановичском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

Следователи выясняют обстоятельства гибели мальчика в Барановичском районе Об этом ZARYA.BY сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.





Сегодня 11-летний мальчик в аг. Русино вместе с друзьями играл в футбол на стадионе. Он запрыгнул на ворота и стал раскачиваться. Ворота упали на ребенка. К сожалению, медикам не удалось спасти школьника.

Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.