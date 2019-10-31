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Футбольные ворота насмерть придавили школьника в Барановичском районе

01.11.2019 21:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Следователи выясняют обстоятельства гибели мальчика в Барановичском районе Об этом ZARYA.BY сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Футбольные ворота насмерть придавили школьника в Барановичском районе

Сегодня 11-летний мальчик в аг. Русино вместе с друзьями играл в футбол на стадионе. Он запрыгнул на ворота и стал раскачиваться. Ворота упали на ребенка. К сожалению, медикам не удалось спасти школьника.

Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.

 
 
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  Следователи выясняют обстоятельства гибели мальчика в Барановичском районе Об этом ZARYA.BY сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий...
 
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