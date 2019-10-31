 В Пинском районе погибла 18-летняя девушка-пешеход

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня около 15:00 часов на автодороге Р6 «Ивацевичи-Пинск-Столин» произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.





По предварительной информации: 53-летний житель Ивацевичского района, управляя автомобилем «ГАЗ», на 89 км (выезд из Пинска) совершил наезд на 18-летнюю пинчанку, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход с тяжёлыми травмами была госпитализирована в УЗ «Пинская городская больница», где в 16:50 часов скончалась. Проводится проверка.