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Резиденты СЭЗ "Брест" вдвое увеличили отчисления в бюджет

01.11.2019 21:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Резиденты свободной экономической зоны "Брест" в два раза увеличили отчисления в бюджет, сообщили БЕЛТА в инспекции МНС по Брестской области.

Резиденты СЭЗ "Брест" вдвое увеличили отчисления в бюджет

За январь-сентябрь резиденты СЭЗ перечислили в бюджет платежи на общую сумму Br41 млн. В сопоставимых ценах это на Br20,9 млн больше показателя за аналогичный период прошлого года.

"Положительная динамика обусловлена главным образом увеличением поступлений налога на прибыль (рост в 2,6 раза, или на Br16,1 млн), налога на добавленную стоимость (на Br6 млн) за счет роста НДС оборотов по реализации (без учета возмещения НДС) в 1,3 раза, или на Br3,1 млн", - прокомментировали в инспекции.

В целом удельный вес налоговых платежей резидентов свободной экономической зоны в доходах бюджета Брестской области за январь-сентябрь составил 3,4% и увеличился на 1,7 процентных пункта.

СЭЗ "Брест" была создана первой в республике в 1996 году. В настоящее время на ее территории действуют 73 предприятия из 20 стран. За 2018 год субъекты хозяйствования экспортировали товаров на сумму $700 млн, география экспорта включает 70 стран мира. С момента образования СЭЗ общий объем инвестиций составил около $1,5 млрд.

 
Теги: Брест
 
 
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  Резиденты свободной экономической зоны "Брест" в два раза увеличили отчисления в бюджет, сообщили БЕЛТА в инспекции МНС по Брестской области. За январь-сентябрь...
 
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