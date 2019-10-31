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«Неплохо потрудились». В ВС Беларуси подвели итоги учебного года

01.11.2019 21:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За это время военные выполнили десятки мероприятий оперативной и несколько тысяч боевой подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Неплохо потрудились». В ВС Беларуси подвели итоги учебного года

И как армейский экзамен на прочность – совместное учение «Щит Союза – 2019». Здесь белорусские военнослужащие показали высочайший профессиональный уровень. Своё мастерство они подтвердили и на Армейских международных играх. Решаются и другие стратегические задачи.

«Неплохо потрудились». В ВС Беларуси подвели итоги учебного года

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
В этом году неплохо потрудились, в плане утилизации невостребованного вооружения военной техники. Утилизировано почти 5000 единиц вооружения, еще впереди два месяца, поэтому эта цифра изменится в большую сторону. Утилизировали 6000 тонн невостребованных боеприпасов, в том числе опасных в обращении.

Сейчас завершаем разработку плана обороны нашего государства на 5 лет. На Совете безопасности будем докладывать главе государства для утверждения. Также будем докладывать концепцию строительства развития Вооруженных Сил на очередное десятилетие, до 2030 года.

На основании этих документов в 2020 году будем перерабатывать план строительства развития Вооруженных Сил.

«Неплохо потрудились». В ВС Беларуси подвели итоги учебного года

В этом году в войска поставлено свыше полутысячи образцов вооружения, военной и специальной техники. Среди них и новые крылья – учебно-боевые самолеты Як-130, а также крепкий щит – бронетранспортёры, средства связи, радиоэлектронные ружья «Гроза-Р2».

«Неплохо потрудились». В ВС Беларуси подвели итоги учебного года

А уже в ноябре планируется поставка звена многоцелевых истребителей. На базе Военной академии полностью завершено формирование роты информационных технологий, личный состав которой ведет разработку самых современных программных продуктов. Будущий учебный год в Вооруженных Силах объявлен Годом образцового порядка.

Люди в материале: Андрей Равков
 
 
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Новости Беларуси. За это время военные выполнили десятки мероприятий оперативной и несколько тысяч боевой подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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