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«Вся надежда только на вас». С какими проблемами обратились жители Россон к Наталье Кочановой

01.11.2019 21:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Наталья Кочанова провела выездной прием в Россонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Приём в Россонах продолжался почти 7 часов. Людей интересовали вопросы жилья, строительства дорог, оказания медицинской помощи, трудоустройства.

«Вся надежда только на вас». С какими проблемами обратились жители Россон к Наталье Кочановой

Одна из проблем – необходимость создания офтальмологического кабинета в местной больнице. Оборудовать его Наталья Кочанова поручила в ближайшее время. Чтобы молодой специалист, который придет летом по распределению, получил полноценное рабочее место.

«Вся надежда только на вас». С какими проблемами обратились жители Россон к Наталье Кочановой


Александр Мамась, главный врач россонской ЦРБ:
Безусловно, дефицит кадров есть определенный. Больше, наверное, надо говорить о том, что идет слишком быстрая сменяемость кадров. То есть по распределению к нам приезжают каждый год специалисты, они отрабатывают. Кое-кто задерживается.

«Вся надежда только на вас». С какими проблемами обратились жители Россон к Наталье Кочановой

Основанием для приёма именно в Россонах послужило письмо Геннадия Волкова. Мужчина решил порассуждать на тему, что будет, если посёлку, где живет всего-то 9 тысяч человек, не помочь развиваться. Наталья Кочанова объяснила, почему особое внимание уделяется малым населенным пунктам.

«Вся надежда только на вас». С какими проблемами обратились жители Россон к Наталье Кочановой


Геннадий Волков, житель Россон:
Потихонечку уходит в никуда, потому что работы мало, практически нету, для молодежи особенно. Развлекаться особо нет. Я так и писал в первом письме в Администрацию, что вся надежда только на вас. Если не поможете, поможет только Бог.

Район значимый и перспективный для Витебской области. Наталья Кочанова провела приём граждан в Россонах

Пообщаться с главой Администрации Президента пришли почти 30 человек. Причем треть из них преодолели сотни километров. Жители Полоцка, Витебска, Осиповичей, Солигорска, Сморгони и даже Минска.

«Вся надежда только на вас». С какими проблемами обратились жители Россон к Наталье Кочановой

Так, столичным предпринимателям, которые приехали за решением своих проблем, Наталья Качанова предложила познакомиться с инвестиционным потенциалом Россонского района. Как показала практика этого дня, подобные выездные приемы, это еще и стимул для развития бизнеса в самых отдаленных уголках Беларуси.

Люди в материале: Наталья Качанова, Александр Мамась, Геннадий Волков
 
Теги: знакомства, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Наталья Кочанова провела выездной прием в Россонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Приём в Россонах продолжался почти 7 часов....
 
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