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«Вся надежда только на вас». С какими проблемами обратились жители Россон к Наталье Кочановой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Наталья Кочанова провела выездной прием в Россонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Приём в Россонах продолжался почти 7 часов. Людей интересовали вопросы жилья, строительства дорог, оказания медицинской помощи, трудоустройства.
Одна из проблем – необходимость создания офтальмологического кабинета в местной больнице. Оборудовать его Наталья Кочанова поручила в ближайшее время. Чтобы молодой специалист, который придет летом по распределению, получил полноценное рабочее место.
Основанием для приёма именно в Россонах послужило письмо Геннадия Волкова. Мужчина решил порассуждать на тему, что будет, если посёлку, где живет всего-то 9 тысяч человек, не помочь развиваться. Наталья Кочанова объяснила, почему особое внимание уделяется малым населенным пунктам.
Пообщаться с главой Администрации Президента пришли почти 30 человек. Причем треть из них преодолели сотни километров. Жители Полоцка, Витебска, Осиповичей, Солигорска, Сморгони и даже Минска.
Так, столичным предпринимателям, которые приехали за решением своих проблем, Наталья Качанова предложила познакомиться с инвестиционным потенциалом Россонского района. Как показала практика этого дня, подобные выездные приемы, это еще и стимул для развития бизнеса в самых отдаленных уголках Беларуси.
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Новости Беларуси. Наталья Кочанова провела выездной прием в Россонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приём в Россонах продолжался почти 7 часов....
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