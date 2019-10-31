В Беларуси стартовал первый в сезоне этап Кубка мира по велотреку

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В столице Беларуси стартовал первый в этом сезоне этап Кубка мира по гонкам на велотреке. В соревнованиях принимают участие более 350 гонщиков, сообщает в пятницу «МИР 24».



Настолько представительного состава участников Беларусь еще никогда не видела: 386 гонщиков из 44 стран борются за рейтинговые очки, необходимые для попадания на Олимпийские игры.

«Команды очень сильные, составы крепкие, причем многие страны даже не в одном составе. Потому что по нынешней системе страна может быть представлена как национальной командой, так и клубом. На треке, как правило, клубы имеют одну государственную принадлежность. Состав очень звездный. Поверьте, на чемпионате мира будет поскромнее», – рассказала председатель Федерации велоспорта Беларуси Наталья Цилинская.



Белорусская команда на домашнем турнире выступает сильнейшим составом. В нее вошли 17 спортсменов. На успех рассчитывает и четырехкратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр в Рио россиянка Анастасия Войнова. Минский этап начался с борьбы в командных гонках преследования. И за предстоящие выходные разыграют еще несколько комплектов наград.