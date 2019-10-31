|
В Беларуси стартовал первый в сезоне этап Кубка мира по велотреку
01.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В столице Беларуси стартовал первый в этом сезоне этап Кубка мира по гонкам на велотреке. В соревнованиях принимают участие более 350 гонщиков, сообщает в пятницу «МИР 24».
«Команды очень сильные, составы крепкие, причем многие страны даже не в одном составе. Потому что по нынешней системе страна может быть представлена как национальной командой, так и клубом. На треке, как правило, клубы имеют одну государственную принадлежность. Состав очень звездный. Поверьте, на чемпионате мира будет поскромнее», – рассказала председатель Федерации велоспорта Беларуси Наталья Цилинская.
Ранее Анастасия
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За рейтинговые очки, необходимые для попадания на Олимпийские игры, поборются более 350 гонщиков из 44 стран мира.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)