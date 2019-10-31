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«БелДжи» намерено выпускать машины для служб такси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусский производитель легковых автомобилей «БелДжи» планирует выпускать машины класса Евро-6. Об этом на встрече с журналистами рассказали представители компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Завод по созданию современных двигателей будет построен в индустриальном парке «Великий камень». Также в 2020 году предприятие рассчитывает начать выпуск машин для служб такси.
Всего с начала 2019 «БелДжи» произвело 22 тысячи автомобилей. Цифра внушительная. Теперь стоит задача расширять географию поставок.
На данный момент ключевым рынком для белорусской продукции является российский. По итогам 9 месяцев с начала года объём экспорта «БелДжи» в соседнюю страну превысил 100 миллионов долларов.
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Новости Беларуси. Белорусский производитель легковых автомобилей «БелДжи» планирует выпускать машины класса Евро-6. Об этом на встрече с журналистами рассказали...
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