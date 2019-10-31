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Спортсмены из 44 стран. В Минске проходит этап Кубка мира по велоспорту на треке

01.11.2019 23:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На велодроме «Минск-Арены» проходит этап Кубка мира по велоспорту на треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спортсмены из 44 стран. В Минске проходит этап Кубка мира по велоспорту на треке

В расписании второго дня соревнований запланировано сразу 10 гонок. На месте событий находится Екатерина Лихошапко.

Подробнее – в видеоматериале

Люди в материале: Екатерина Лихошапко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На велодроме «Минск-Арены» проходит этап Кубка мира по велоспорту на треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В расписании второго дня...
 
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