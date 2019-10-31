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Спортсмены из 44 стран. В Минске проходит этап Кубка мира по велоспорту на треке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На велодроме «Минск-Арены» проходит этап Кубка мира по велоспорту на треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В расписании второго дня соревнований запланировано сразу 10 гонок. На месте событий находится Екатерина Лихошапко.
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Новости Беларуси. На велодроме «Минск-Арены» проходит этап Кубка мира по велоспорту на треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В расписании второго дня...
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