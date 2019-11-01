Самый жуткий костюм. Посмотрите, в кого превратилась Хайди Клум на Хеллоуин

Источник материала: Tut.by

Каждый год на Хеллоуин модель Хайди Клум наряжается в какие-нибудь жутковатые костюмы, на создание которых уходит много времени. В этом году Клум предстала в образе жуткой инопланетянки, а ее супруг — гитарист Tokio Hotel Том Каулитц — пострадавшего астронавта.

Как пишет Meduza , над костюмом Клум работали более 12 часов! Результат получился ужасающе впечатляющим.

А так выглядела парочка Клум и Каулитц на вечеринке.

Ну и последнее фото — просто чтобы напомнить, как выглядит Хайди в обычной жизни.

А тут можно посмотреть , какая «нечисть» в Хеллоуин гуляла по Минску.