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Самый жуткий костюм. Посмотрите, в кого превратилась Хайди Клум на Хеллоуин
Источник материала: Tut.by
Каждый год на Хеллоуин модель Хайди Клум наряжается в какие-нибудь жутковатые костюмы, на создание которых уходит много времени. В этом году Клум предстала в образе жуткой инопланетянки, а
Как
А так выглядела парочка Клум и Каулитц на вечеринке.
Ну и последнее фото — просто чтобы напомнить, как выглядит Хайди в обычной жизни.
А
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Над костюмом Клум работали более 12 часов! Результат получился ужасающе впечатляющим.
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