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Самый жуткий костюм. Посмотрите, в кого превратилась Хайди Клум на Хеллоуин

01.11.2019 23:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Каждый год на Хеллоуин модель Хайди Клум наряжается в какие-нибудь жутковатые костюмы, на создание которых уходит много времени. В этом году Клум предстала в образе жуткой инопланетянки, а ее супруг — гитарист Tokio Hotel Том Каулитц — пострадавшего астронавта.

Как пишет Meduza, над костюмом Клум работали более 12 часов! Результат получился ужасающе впечатляющим.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 31 Окт 2019 в 7:29 PDT

А так выглядела парочка Клум и Каулитц на вечеринке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 1 Ноя 2019 в 7:58 PDT

Ну и последнее фото — просто чтобы напомнить, как выглядит Хайди в обычной жизни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 23 Сен 2019 в 12:28 PDT

А тут можно посмотреть, какая «нечисть» в Хеллоуин гуляла по Минску.

 
Теги: Минск
 
 
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Над костюмом Клум работали более 12 часов! Результат получился ужасающе впечатляющим.
 
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