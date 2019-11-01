﻿ В Минске открыли новый семейный магазин. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске открыли новый семейный магазин

01.11.2019 21:08 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В Минске после капитального ремонта открыли семейный магазин MiniMax. Находится он в ТЦ «Раковский Кирмаш» на улице Дунина Марцинкевича, 11 и предлагает тысячи наименований модной одежды, посуды, канцтоваров, игрушек и предметов декора. В первые дни здесь проходит масштабная распродажа.

Магазин переехал в новое место и теперь занимает около 200 «квадратов». Пространство оформлено по европейским стандартам. Для покупателей предусмотрели широкие проходы, стильный интерьер и интуитивно понятную навигацию. Места много – можно свободно развернуться с детской коляской и закупаться с детьми.

Всего в магазине собрано около 3000 наименований товаров для всей семьи. В частности, работают секции мужской, женской и детской одежды и обуви. К открытию завезли последние коллекции, которые привлекли внимание покупателей. А вот молодые родители изучали товары для новорожденных и малышей. На полках также представлены товары для путешествий, позаботились и о канцтоварах.

Еще здесь много товаров для дома, особенно посуды и предметов интерьера. Можно присмотреть игрушки для детей – им выделили отдельное пространство. Заодно доступны разные виды декоративной косметики.

«В Минске открылся качественно новый магазин MiniMax с большим выбором товаров для всей семьи. Теперь жителям близлежащих районов будет проще заниматься шопингом – все необходимое они могут найти в одном месте. И при этом экономить: на товары действуют одни из самых низких цен в стране», – отмечают в сети MiniMax.

В честь открытия MiniMax стартовала масштабная распродажа, которая продлится и 31 октября. Все товары подешевели на 30%, а каждую пятую вещь можно получить бесплатно.

Напомним, сеть MiniMax насчитывает свыше 60 магазинов по всей стране. Ритейлер специализируется на одежде для всей семьи, канцтоварах и товарах для дома. Магазины известны демократичными ценами. В штате работает свыше 300 человек. Сейчас MiniMax активно расширяет свою сеть в Минске и регионах.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске после капитального ремонта открыли семейный магазин MiniMax. Находится он в ТЦ «Раковский Кирмаш» на улице Дунина Марцинкевича, 11 и предлагает тысячи...
 
Новости дня
Новости разные
 
Свидетель по делу рейса MH17 заявил о предложенном ему домике в Голландии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
02.11.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика