В Минске открыли новый семейный магазин

В Минске после капитального ремонта открыли семейный магазин MiniMax. Находится он в ТЦ «Раковский Кирмаш» на улице Дунина Марцинкевича, 11 и предлагает тысячи наименований модной одежды, посуды, канцтоваров, игрушек и предметов декора. В первые дни здесь проходит масштабная распродажа.

Магазин переехал в новое место и теперь занимает около 200 «квадратов». Пространство оформлено по европейским стандартам. Для покупателей предусмотрели широкие проходы, стильный интерьер и интуитивно понятную навигацию. Места много – можно свободно развернуться с детской коляской и закупаться с детьми.

Всего в магазине собрано около 3000 наименований товаров для всей семьи. В частности, работают секции мужской, женской и детской одежды и обуви. К открытию завезли последние коллекции, которые привлекли внимание покупателей. А вот молодые родители изучали товары для новорожденных и малышей. На полках также представлены товары для путешествий, позаботились и о канцтоварах.

Еще здесь много товаров для дома, особенно посуды и предметов интерьера. Можно присмотреть игрушки для детей – им выделили отдельное пространство. Заодно доступны разные виды декоративной косметики.

«В Минске открылся качественно новый магазин MiniMax с большим выбором товаров для всей семьи. Теперь жителям близлежащих районов будет проще заниматься шопингом – все необходимое они могут найти в одном месте. И при этом экономить: на товары действуют одни из самых низких цен в стране», – отмечают в сети MiniMax.

В честь открытия MiniMax стартовала масштабная распродажа, которая продлится и 31 октября. Все товары подешевели на 30%, а каждую пятую вещь можно получить бесплатно.

Напомним, сеть MiniMax насчитывает свыше 60 магазинов по всей стране. Ритейлер специализируется на одежде для всей семьи, канцтоварах и товарах для дома. Магазины известны демократичными ценами. В штате работает свыше 300 человек. Сейчас MiniMax активно расширяет свою сеть в Минске и регионах.