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Кино для каждого. В Минске открылся XXVI Международный кинофестиваль «Лістапад»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске открылся Международный кинофестиваль «Лістапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Приветствие участникам форума направил Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, что «Лістапад» занимает особое место в современной культуре. 26-й по счету кинофорум пройдет под слоганом «К радости». Таким образом, отдавая дань памяти шведскому режиссеру Ингмару Бергману. В 2019 году зрителям покажут 154 фильма из 50 стран.
Вместо красной дорожки – съемочный павильон. XXVI-й «Листопад» вновь собирает гостей. В этот раз чтобы попасть на церемонию, им приходилось пройти через объективы камер. Каждый смог почувствовать себя актером. И конечно же, стать свидетелем главной традиции фестиваля.
«Лістапад» открылся болгарской драмой «Отец». У фильма уже богатый послужной список. Чего стоит только главная награда фестиваля в Карловых Варах. Режиссерский дуэт Грозевой и Вылчанова давно стал гарантией неожиданного кино.
Игорь Сукманов, директор программ игрового кино XXVI Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:
В основном конкурсе зрители увидят 12 картин. Киноманы ждут «Раскрашенную птицу» – самый жесткий фильм года. А еще «Атлантиду» Виталия Васяновича, которая удостоилась наград в Венеции, наряду с «Джокером» и «Делом Дрейфуса».
Примечательно, что почти все авторы приедут в Минск. Кроме, разве что Валерии Гай-Германики. Скандальный российский режиссер представляет на «Лістападзе» «Мысленного волка».
Карлос Кинтела, председатель жюри основного конкурса игрового кино:
Свен Холлебеке, член международного жюри Fipresci:
Национальный конкурс игрового кино – это 5 картин. Камерная драма, эмо-хоррор, экранизация романа одного из самых эпатажных белорусских писателей – Виктора Мартиновича. Покажут и фильм о белорусской школе, современных подростках, их страхах и предрассудках от режиссера Влады Сеньковой.
Николай Лавренюк, координатор Национального конкурса Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:
Внеконкурсная программа удивляет: здесь и самый феминистский фильм года («Портрет девушки в огне» называют важнейшей работой Селин Сьямма); и новая картина Ксавье Долана – обладателя Гран-при в Каннах; и «Правда» с Катрин Денёв в главной роли от Хирокадзу Корээда. Если вы вдруг не знаете этих имен – самое время восполнить пробелы.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
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Новости Беларуси. В Минске открылся Международный кинофестиваль «Лістапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приветствие участникам форума...
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