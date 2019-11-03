Форум региональных СМИ прошел в Минске

В минувший понедельник в штаб-квартире Федерации профсоюзов Беларуси прошел Форум региональных СМИ, в котором приняли участие более 150 журналистов со всей страны. Мероприятие организовано ФПБ при поддержке Министерства информации.

Встречи такого формата Федерация профсоюзов проводит уже в четвертый раз. Участники обсуждают формы и методы взаимодействия социальных партнеров, актуальные события в социальной жизни страны и современные тенденции в информационном пространстве.

В этом году основной темой форума стали предстоящие парламентские выборы и роль региональных СМИ в формировании общественного мнения по вопросам избирательной кампании, формы взаимодействия редакций с кандидатами, партиями и общественными объединениями, правовым аспектам освещения избирательной кампании в СМИ.

Открыла форум заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич. Она поприветствовала собравшихся и пожелала продуктивной работы в рамках мероприятия.

Затем на тему правовых аспектов освещения в СМИ парламентских выборов выступил первый заместитель министра информации Республики Беларуси Павел Легкий.

– Главная задача средств массовой информации заключается в том, чтобы не просто рассказать о выборах, но и призвать людей принять в них участие. Для нашего общества это крайне важный период и крайне ответственный процесс. Но, безусловно, одной из задач в этот период вижу обеспечение равных условий для всех кандидатов, которые участвуют в агитации, – отметил Павел Николаевич.





Министерство акцентирует внимание на важность соблюдения законодательства при проведении выборов и призывает СМИ быть максимально объективными, четкими в вопросах соблюдения законодательства.

– Региональные СМИ — востребованные площадки в том плане, что могут донести до аудитории простую, но важную мысль: нужно идти на голосование, участвовать в политической жизни страны, – акцентировал внимание заместитель министра. – В целом местные средства массовой информации создают огромную часть белорусского медиаконтента. Рассказывая о региональных новостях, они генерируют абсолютно эксклюзивную информацию. По данным исследований, в США и России до 50% уникального контента создают именно региональные СМИ. Чтобы убедиться в этом, стоит проанализировать ленты любых агрегаторов новостей. Поэтому не учитывать роль региональных СМИ нельзя, они очень важны и занимают весомое место в нашем медиапространстве.

Выступающий подчеркнул, что местным СМИ необходимо увеличивать число аналитических материалов на страницах изданий, также предстоит решать проблему засилья различного рода фейков, которыми сейчас забито информационное пространство, прежде всего социальные сети.

Директор по развитию Яндекс в Беларуси Евгений Лашкевич поделился с журналистами знаниями по продвижению контента в сети Интернет.





Вызвала большой интерес у присутствующих лекция «Контент для социальных сетей: тренды и антитренды», которую прочла начальник управления информационных коммуникаций главного управления информационно-аналитической работы ФПБ Ольга Зуенок.

В завершении встречи состоялась пресс-конференция с участием председателя ФПБ Михаила Орды и первого замминистра информации Павла Легкого.

– Мы принимаем участие в этой избирательной кампании на всех этапах: от направления своих представителей в состав избирательных комиссий до поддержки кандидатов из числа профсоюзного актива, – объяснил значимость форума для профсоюзов Михаил Орда. – Мы заинтересованы в том, чтобы процесс был открытым.

Лидер национального профцентра отметил, что 283 представителя Федерации профсоюзов вошли в состав территориальных и окружных избиркомов. К слову, это почти треть от общего количества всех представителей общественных объединений. В состав участковых комиссий вошли почти 9 тысяч профсоюзных активистов, также уже зарегистрировано более 900 наблюдателей от ФПБ. Кроме того, 10 представителей профсоюзных организаций различного уровня баллотируются в депутаты.

Заместитель министра информации Павел Легкий, в свою очередь, сказал, что Мининформ будет приветствовать креатив со стороны СМИ для достижения цели – вовлечения как можно большего числа людей в процесс голосования на выборах.

В формате открытого диалога спикеры пообщались с журналистами, ответили на вопросы из зала.

Ярким завершающим аккордом встречи стало награждение председателем ФПБ победителей республиканского конкурса среди журналистов региональных средств массвой информации на лучший материал о штурмовике «Ил-2» и редакции газеты «Беларускі час» по случаю юбилея издания.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.

На фото: Выступает Павел Николаевич Легкий.