В среду, 30 октября, в Смолевичском райисполкоме прием граждан провел министр архитектуры и строительства Республики Беларусь Дмитрий Михайлович Микуленок.

Так, например, к нему обратился житель города Смолевичи по вопросу изменения целевого назначения нежилого помещения. В дальнейшем он планирует открыть там хостел. Обратившийся пояснил, что не согласен с решением Смолевичского райисполкома, где говорится, что данное изменение возможно после изготовления проекта, а не наоборот. Ведь хостел – это место проживания людей, что влечет за собой ответственность, и все должно быть просчитано заранее.

Внимательно выслушав гражданина и вникнув в ситуацию, Дмитрий Михайлович подтвердил, что изготовление проекта необходимо, и пообещал, что Министерством архитектуры и строительства будут даны заявителю необходимые разъяснения и расписан порядок дальнейших действий.

Все вопросы, возникшие в ходе приема, взяты на контроль.

Корр.”КС”.

На фото: во время приема граждан.

Фото А.ВОЛОДЬКО.