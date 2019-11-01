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Google покупает за 2 млрд долларов Fitbit с офисом разработки в Минске
Источник материала: Tut.by
Alphabet, родительская компания Google, объявила о покупке производителя смарт-часов Fitbit с офисом разработки в Минске за $2,1 млрд,
В минском офисе от комментариев пока воздержались.
«Тесное сотрудничество с командой экспертов Fitbit и сочетание лучшего AI, софта и оборудования поможет нам продвинуть инновации в сфере носимых устройств и создать продукты, которые принесут пользу людям по всему миру», —
В понедельник, после появления новостей о планах Alphabet купить Fitbit, акции последней к закрытию торгов выросли более чем на 30%, а капитализация — на $340 млн до $1,5 млрд.
Как
Fitbit станет второй минской командой в составе Google после Aimatter, которую ИТ-гигант
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«Тесное сотрудничество с командой экспертов Fitbit и сочетание лучшего AI, софта и оборудования поможет нам продвинуть инновации в сфере носимых устройств и создать...
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