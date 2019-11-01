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60 лет назад хоккейные вратари начали играть в масках. До этого они были похожи на героев ужастиков

02.11.2019 00:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первого ноября 1959 года нападающий «Рейнджерс» Эдди Батгейт нанес один из важнейших бросков в истории для хоккейных вратарей. Шайба после его пушечного щелчка угодила в лицо голкиперу «Монреаля» Жаку Планту. Окровавленный вратарь ушел в раздевалку, а спустя 45 минут шокировал своего тренера и весь хоккейный мир.


Жак Плант. Фото: Daily News

Легендарный коуч «Монреаля» Тоу Блэйк еще терпел, когда Плант использовал маску на тренировках, но категорически был против того, чтобы вратарь надевал ее на матчи.

Считалось, что защита будет мешать обзору, поэтому безопасностью голкиперов жертвовали ради результатов команды. Шайбы регулярно попадали в лицо вратарям, а один из лучших голкиперов в истории хоккея Терри Савчук собрал не только коллекцию переломов, но и 400 швов. К концу карьеры он был похож на героя фильма про Франкенштейна.


Терри Савчук. Фото: Rare Hockey Photos

После очередного попадания шайбы Жак Плант решил, что с него хватит. Он вернулся на лед спустя 45 минут, но спрятал сломанный нос за маской. Это был первый матч НХЛ, который вратарь отыграл с защитой лица. Всю свою дальнейшую карьеру канадец провел в ней. Вскоре его привычку переняли и другие голкиперы.

А в начале 70-х легендарный Владислав Третьяк ввел новую моду: к традиционному хоккейному шлему началась крепиться металлическая решетка. Доминик Гашек и Тим Томас использовали подобную конструкцию даже в 2000-х.

Куда большую популярность получили введенные в 80-х продолговатые шлемы, к которым вскоре добавилась защита для шеи. Катализатором стал случай с вратарем «Баффало» Клинтом Маларчуком, которому в 1989-м соперник переразал коньком сонную артерию.


Юнас Энрот. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сейчас хоккейный вратарский шлем не только средство защиты, но и возможность продемонстрировать свою клубную принадлежность или просто похвастаться крутым рисунком. За такие работы голкиперы готовы выкладывать художникам тысячи долларов.

 
 
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Первого ноября 1959 года нападающий «Рейнджерс» Эдди Батгейт нанес один из важнейших бросков в истории для хоккейных вратарей. Шайба после его пушечного щелчка...
 
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