Реализация профилактического проекта «Предотврати болезнь – выбери жизнь!»

Источник материала: Виртуальный Брест

25 октября областные специалисты продолжили свою работу в рамках профилактического проекта «Предотврати болезнь – выбери жизнь!» в г. Жабинке.





На базе ЦРБ проводился прием 11 специалистами областного уровня, среди которых главный врач Брестского областного эндокринологического диспансера, врач-эндокринолог Григорович А.С. и заведующий поликлиникой Брестского областного онкологического диспансера, врач-онколог-маммолог Галашевская И.М., так же специалисты Брестского областного онкологического диспансера - врачи-маммологи, урологи, гинекологи, опухолей головы и шеи, эндокринологи Брестского областного эндокринологического диспансера, дерматовенеролог Брестского областного кожно-венерологического диспансера, психолог и валеологи Брестского областного ЦГЭиОЗ.





Состав специалистов традиционный и за все организованные 12 выездов ни разу не поменялся.





Медицинскими работниками Жабинковской ЦРБ в рамках программы проекта организованы диагностические пункты забора крови для определения глюкозы, на гликированный гемоглобин, для общего и биохимического анализа, по измерению артериального давления и расчету индекса массы тела.





Жители Жабинковского района оказались очень активными и обязательными. Практически пришли все, кто был направлен профильными врачами Жабинковской ЦРБ на обследование и получение консультативной помощи. Как результат – участниками мероприятия стали 380 жителей города и района. По результатам консультативно-диагностической работы на дообследование или лечение направлено 49 человек, в том числе 26 по онкопатологии.