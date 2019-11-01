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Уроки мужества прошли в ГУО "Средняя школа №17 г. Бреста"

02.11.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С каждым годом все дальше уходит от нас героическое время Великой Отечественной войны, но никогда не померкнет подвиг солдата, вставшего на смерть, и подвиг труженика – народа, ковавшего эту победу в тылу.

Уроки мужества прошли в ГУО "Средняя школа №17 г. Бреста"

31 октября в ГУО "Средняя школа №17 г. Бреста" в рамках проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, прошли уроки мужества с участием представителей городского совета ветеранов: Денисюк Нины Александровны, Кузьмич Аллы Александровны, Петровой Ирины Лукантьевны, Косачук Лидии Ивановны.

Уроки мужества прошли в ГУО "Средняя школа №17 г. Бреста"

Для учащихся 10 «А» класса выступила Нина Александровна с темой «Юность, опалённая в боях...». Выступление сопровождалось фотографиями, аудиозаписями, а также видеоматериалом. Одной жизнью с воюющим народом жили писатели. Обычное «рабочее место» писателя – фронтовика – темный полог шинели, узкая щель окопа, тряский грузовик, партизанская землянка, блиндаж. Особый подъем пережила в годы войны советская поэзия. Именно в стихе, в высокой эмоциональной речи выразилась необычайная сила патриотического воодушевления, владевшая поднявшимся на защиту страны народом. Многие стихи той поры стали известными песнями. Их пел весь наш народ, жил с ними, черпал в них оптимизм и силу. Нина Александровна зачитывала отрывки стихов и произведений, в которых описан возраст учащихся.

Уроки мужества прошли в ГУО "Средняя школа №17 г. Бреста"

8 «В» класс посетила Кузьмич Алла Александровна. Тема её выступления –«Деревни, сожённые в годы Великой Отечественной войны. Трагедия Хатыни..» В годы немецко-фашистской оккупации на территории Беларуси было сожжено более девяти тысяч деревень, свыше шести сот – вместе с их жителями. Но, как показывают исследования, эта трагическая статистика далеко не полная, в ней до сих пор остается много белых пятен.. Перезвон колоколов в мемориальном комплексе «Хатынь» не режет слух пронзительным набатом, но до боли царапает душу.

Уроки мужества прошли в ГУО "Средняя школа №17 г. Бреста"

Расправа над хатынцами – лишь один из тысяч фактов, свидетельствующих о целенаправленной политике геноцида по отношению к населению Беларуси, которую осуществляли нацисты на протяжении всего периода оккупации.

Уроки мужества прошли в ГУО "Средняя школа №17 г. Бреста"

Петрова Ирина Лукантьевна и Косачук Лидия Ивановна с темой «Брест в годы оккупации. Брестское подполье» выступили для учащихся 8 «Б» и 9 «В» класса. Ребятам рассказали о тех трудностях, которые выпали на мальчиков и девочек их возраста. О тех страшных событиях, которые затронули судьбу нашего города. После выступления учащиеся задавали вопросы, а также поблагодарили за интересные и увлекательные беседы.

 
Теги: Брест
 
 
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