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Молодежная экологическая акция в зоне отдыха «Красный двор»

02.11.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По инициативе администрации Московского района города Бреста и Московского районного комитета ОО «БРСМ» в зоне отдыха «Красный двор» прошла экологическая акция с целью наведения порядка на прибрежной территории после летнего купального сезона.

Молодежная экологическая акция в зоне отдыха «Красный двор»

Молодежная экологическая акция в зоне отдыха «Красный двор»

В мероприятии приняли участие около 40 активистов «БРСМ» из числа студентов Брестского государственного технического университета и колледжа приборостроения. Ребятами была убрана прибрежная зона вокруг лесных озер протяженностью более 7 километров.

Молодежная экологическая акция в зоне отдыха «Красный двор»

Молодежная экологическая акция в зоне отдыха «Красный двор»

Молодежная экологическая акция в зоне отдыха «Красный двор»

В итоге собрано несколько кубометров мусора и всевозможных «следов отдыха горожан». Благодаря, в том числе, таким инициативам неравнодушных к судьбе родного города молодых людей, мы сможем обеспечить чистоту и порядок, создать благоприятные условия для развития флоры и фауны в городе Бресте и его пригороде.

Молодежная экологическая акция в зоне отдыха «Красный двор»

Молодежная экологическая акция в зоне отдыха «Красный двор»
 Молодежная экологическая акция в зоне отдыха «Красный двор»

Только возникает риторический вопрос: почему убирают те, кто не мусорит, а те, кто мусорит, без угрызений совести готовятся к очередному сезону отдыха на природе?

 
Теги: Брест
 
 
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  По инициативе администрации Московского района города Бреста и Московского районного комитета ОО «БРСМ» в зоне отдыха «Красный двор» прошла экологическая...
 
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