 Молодежная экологическая акция в зоне отдыха «Красный двор»

Источник материала: Виртуальный Брест

По инициативе администрации Московского района города Бреста и Московского районного комитета ОО «БРСМ» в зоне отдыха «Красный двор» прошла экологическая акция с целью наведения порядка на прибрежной территории после летнего купального сезона.









В мероприятии приняли участие около 40 активистов «БРСМ» из числа студентов Брестского государственного технического университета и колледжа приборостроения. Ребятами была убрана прибрежная зона вокруг лесных озер протяженностью более 7 километров.













В итоге собрано несколько кубометров мусора и всевозможных «следов отдыха горожан». Благодаря, в том числе, таким инициативам неравнодушных к судьбе родного города молодых людей, мы сможем обеспечить чистоту и порядок, создать благоприятные условия для развития флоры и фауны в городе Бресте и его пригороде.











Только возникает риторический вопрос: почему убирают те, кто не мусорит, а те, кто мусорит, без угрызений совести готовятся к очередному сезону отдыха на природе?