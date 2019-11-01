Этнографический диктант написали в Минске и Петербурге

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь присоединилась к большому этнографическому диктанту, сообщает «МИР 24». Минская площадка акции – представительство Россотрудничества. На тест там, как и везде, отводилось 45 минут.

«С недавних пор это международная акция. Уже в 38-ми странах проходит диктант. Он очень интересный. Ведь стоит отметить, что культурное многообразие России, к сожалению, не все знают», – говорит консультант представительства Россотрудничества в Беларуси Андраник Овсепян.

«Я привела учащихся 8-10 классов нашей школы, чтобы они смогли узнать что-то новое. Этот диктант, мне кажется, носит не контрольный характер, а все же больше познавательный», – отмечает учительница средней школы № 143 г. Минска Елена Ураева.

Впервые диктант написали в 2016 году. Со временем его география вышла даже за пределы земного шара – к акции присоединились космонавты МКС.

Жители Петербурга сегодня тоже отвечали на вопросы о народах России. В городе также прошла традиционная акция «Большой этнографический диктант».

С каждым разом интерес к ней растет. Если в прошлом году действовали всего четыре площадки для проверки знаний, то сейчас – больше ста. В задании было три десятка вопросов, часть из них посвятили отдельным регионам.

Учли и местные особенности. Так, от участников требовалось определить персонажа финского фольклора и указать место жительства тихвинских карелов.