«Листопад» в Минске: открылся международный фестиваль кино

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Хорошее кино – лучшее лекарство от осенней хандры. В Минске открылся 26-й международный кинофестиваль «Листопад». Судьи и зрители оценят больше ста картин, сообщает «МИР 24».

Один из старейших кинотеатров Минска. Вот уже 26 лет место встречи белорусского и международного кино неизменно. А в этом году кинофорум призывает «К радости». Этот девиз фестиваля в память о выдающимся режиссере Ингмаре Бергмане и его одноименной картине.

Красная дорожка как вступительные титры кинофестиваля. Пока одни гости раздают автографы и делают фото, другие примеряют образы героев белорусского историко-приключенческого фильма «Авантюры Прантиша Вырвича». Так организаторы напомнили о важном юбилее – национальному кинематографу уже 95 лет.

«Это мой третий «Листопад». И надеюсь, что не последний. Каждый год я приезжаю со своим фильмом. Это мой любимый фестиваль», – признается режиссер Алексей Полуян.

Член жюри международного фестиваля из Германии Томас Хайнеман отмечает, что это очень большой фестиваль. «Признаюсь, что я здесь впервые. И нахожусь под большим впечатлением», – говорит он.

Тарелку бьют на удачу. Все, как и положено в кино. Это старт нового эпизода в уже многосерийном кинофестивале «Листопад».

В программе 154 картины из пятидесяти стран. Впервые покажут фильмы из Судана и Сенегала. Выбор у членов жюри не из легких.

По словам директора программы документального кино международного кинофестиваля Ирины Демьяновой, очень много фильмов о взаимоотношении в семье. Как ни странно, институт семьи распадается, так привыкли судить. А эти проблемы многих волнуют. Это очень эмоциональные и глубокие фильмы. Есть поиски языка кино.

И спецнаграда телерадиокомпании «МИР» на этом фестивале так и называется «Язык кино – язык взаимопонимания». Билеты на многие картины фестиваля уже распроданы.

Целую неделю организаторы «Листопада» приглашают смотреть умное и глубокое кино. Они не раз подчеркивали: программа фестиваля тщательно подобрана. И надеются, что каждый зритель сможет найти свою картину.