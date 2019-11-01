Источник материала: Новости Волковыска

7 ноября состоятся выборы в Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

От Гродненской области кандидатами в члены Совета Республики зарегистрированы 8 человек. Интересы жителей Волковысского района собирается представлять заместитель директора по развитию совместного общества с ограниченной ответственностью «Конте Спа» Валентин Валентинович Байко.

Родился 30 ноября 1969 года. В 1987 году окончил СШ № 20 Гродно. В 1987-1991 гг. учился в ГрГУ им. Янки Купалы, получил квалификацию преподавателя начальных классов и музыки.

Проживает в Гродно, беспартийный. Был выдвинут президиумами Волковысского, Мостовского и Щучинского районных Советов депутатов и исполнительными комитетами этих районов.