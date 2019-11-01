Девочка найдена. В Минске нашли пропавшую 12-летнюю школьницу

сообщает Центральное РУВД, девочку нашли. КакЦентральное РУВД, девочку нашли.

12-летняя Александра Якубовская живет на улице Леси Украинки в столице. Днем она вышла из дома и пропала. Ее разыскивали семья и милиция.





Правоохранители не исключили, что девочка находится в каком-нибудь торговом центре, как часто бывает с подростками.





«Ранее без вести пропавшая Якубовская Александра Юрьевна найдена. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, она передана родителям», — сообщили вечером в РУВД.



