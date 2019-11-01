ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девочка найдена. В Минске нашли пропавшую 12-летнюю школьницу

02.11.2019 00:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Милиция разыскивали в Минске 12-летнюю школьницу, которая сегодня ушла из дома и до сих пор не вернулась.

 Как сообщает Центральное РУВД, девочку нашли.
12-летняя Александра Якубовская живет на улице Леси Украинки в столице. Днем она вышла из дома и пропала. Ее разыскивали семья и милиция.

Правоохранители не исключили, что девочка находится в каком-нибудь торговом центре, как часто бывает с подростками.

«Ранее без вести пропавшая Якубовская Александра Юрьевна найдена. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, она передана родителям», — сообщили вечером в РУВД.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция разыскивали в Минске 12-летнюю школьницу, которая сегодня ушла из дома и до сих пор не вернулась.
 
Новости дня
Новости разные
 
Спортсмены из 44 стран. В Минске проходит этап Кубка мира по велоспорту на треке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
02.11.2019
Mir24.TV Belarus
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика