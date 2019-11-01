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Сегодня исполнилось бы 45 лет Руслану Салею

02.11.2019 07:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, второго ноября, исполнилось бы 45 лет одному из лучших хоккеистов в истории Беларуси Руслану Салею.


Reuters

Руслан Салей родился 2 ноября 1974 года в Минске. Свою профессиональную карьеру начал гродненском «Прогрессе» (сейчас называется «Неман»), далее выступал за минские «Динамо» и «Тивали».

В 1996 году был задрафтован в первом раунде под девятым номером клубом НХЛ «Анахайм». За эту команду Салей играл в течение десяти сезонов, став финалистом Кубка Стэнли.

Также в НХЛ защищал цвета «Колорадо», «Детройта» и «Флориды». Всего в сильнейшей лиге мира Руслан Салей провел 978 поединков (рекорд среди белорусов), набрав 220 (52+168) очков по системе «гол+пас».

Во время локаута в сезоне-2004/2005 играл за казанский «Ак Барс».

Был капитаном сборной Беларуси по хоккею, в составе которой играл на всех трех Олимпиадах с участием нашей команды.

Перед сезоном-2011/2012 перешел в ярославский «Локомотив». Седьмого сентября 2011 при вылете на матч с минским «Динамо» самолет с основным составом команды потерпел крушение в аэропорту Ярославля. Погибли все хоккеисты и тренеры, находившиеся на борту.

Руслан Салей был похоронен на почетной аллее Московского кладбища.

В 2014 году хоккеист был введен в Зал славы Международной федерации хоккея. Ежегодно перед сезоном клубы чемпионата Беларуси (а с нынешнего сезона и минское «Динамо») разыгрывают Кубок Салея.

Номер 24, под которым играл Руслан Салей, больше не используется в сборной Беларуси по хоккею.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, второго ноября, исполнилось бы 45 лет одному из лучших хоккеистов в истории Беларуси Руслану Салею.
 
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