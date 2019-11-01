Сегодня — Дмитриевская родительская суббота

Источник материала: Газета Авангард





Сегодня, перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского (8 ноября), совершается поминовение всех усопших – Дмитриевская родительская суббота.

Традиция поминать погибших воинов была установлена князем Дмитрием Донским после кровопролитной победы русских войск в Куликовой битве в 1380 году. С тех пор Дмитриевская суббота стала поминальной, хотя со временем утратила первоначальное значение чтить память исключительно погибших солдат. Сегодня это день поминовения всех умерших.

Перед Дмитриевской субботой наши предки наводили везде порядок. На поминальный стол традиционно готовили блины, кутью, яичницу, мясо, а также любимые блюда умерших родственников. Считалось, что чем больше блюд, тем лучше. За обедом часть еды откладывали как угощение для усопших, а во время поминальной трапезы вспоминали всех покойных родных.

В этот день в храмах служат панихиды, принято поминать умерших в церкви и посещать их могилы.

Собираясь наведаться к тем, кто ушел в мир иной, очень важно не забывать о самом главном. Смысл Дмитриевской родительской субботы заключается в памяти об усопших. А это не посиделки за столом на кладбище с разнообразием блюд и спиртного, долгие пустые разговоры, праздное времяпрепровождение среди могилок и уж тем более позитивные фото, селфи на фоне крестов и обелисков. Память – это уборка погостов от пожухлой травы, листвы, прочего мусора, удаление пришедшего в негодность ограждения и установка нового, его покраска – одним словом, приведение в надлежащий вид мест, где покоятся дорогие и близкие нам люди.

Уместно здесь будет сказать о том, что для мусора на каждом кладбище установлены емкости и отведены специальные места. Не стоит оставлять пакеты с листвой, банками от краски, пришедшими в негодность рушниками, другими атрибутами поминальной символики возле оград, на окраине мест захоронения. И это даже не просьба, скорее показатель нашей порядочности, уважения к тем, кого нет с нами рядом. Внимание к усопшим, которых мы, к сожалению, уже никогда не сможем увидеть, услышать, обнять, поцеловать, – это тоже память.

Не стоит думать, что мертвые не видят и не слышат нас. Порой их молчаливые глаза, смотрящие на нас с обелиска, говорят намного больше, чем мы думаем. Правда же, что где-то глубоко в душе каждому из нас хочется услышать молчаливую, но такую понятную фразу: «Спасибо, что пришли, навестили, убрали и мой дом?» Как и то, чтобы после нашего ухода в мир иной родственники не забывали о нас, таких дорогих и порой незаменимых при жизни.

Стоит ли говорить о том, что наше отношение к местам захоронения родственников – прямой и, пожалуй, самый лучший пример для детей и внуков заботы об умерших. Ведь никто из нас не вечен. Не стоит забывать об этом, собираясь на кладбище.

Ничто не вечно, разве что память.

Елена БЕЛКО, Галина ГОРБАЧ

Фото из архива редакции