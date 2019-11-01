Ученые перечислили полезные свойства граната

Источник материала: Газета Авангард





Гранат является невероятно полезной ягодой для здоровья, поэтому ее однозначно стоит включить в осенний рацион.

Какими целебными свойствами обладает гранат:

1. Прекрасный помощник против воспалений, что делает его отменным профилактическим средством против болезни Альцгеймера, онкологии, диабета.

2. Новейшие научные исследования позволяют утверждать о том, что гранат способен побороть уже имеющийся рак груди.

3. Сок этой ягоды является помощником для гипертоников, поскольку всего 150 мл способно привести показатели давления к норме.

4. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, что необычайно ценно для пожилых пациентов.

5. Отлично подходит для любителей спорта, поскольку способен улучшить качество и результативность тренировок.

Источник: белновости