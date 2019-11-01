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Воспитать айтишников с сада. ПВТ запустил в Лиде уникальный проект
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Инвестиции в будущее. Один из детских садов Лиды стал площадкой для уникального образовательного проекта Парка высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дошкольников обучат основам алгоритмического мышления, причём без использования компьютеров.
Ольга Вельб учит детей определять предметы, используя логические отрицания. О сложном – здесь просто. Ребусы, лабиринты, графические диктанты – игра как методика формирования мышления уже с детского сада.
Полина Ракчеева, воспитанница яслей-сада №40 Лиды:
Все эти навыки в информатике используются при создании программ, написании алгоритмов и кодов. В основе – простейшие задачи. А для закладки интеллектуальной базы компьютер-то и не нужен.
Галина Буро, корреспондент:
В проекте 45 детей старшего дошкольного возраста, а с ними 4 педагога, которые прошли обучение по белорусским и зарубежным технологиям. За информатикой будущее – понимают все.
Алеся Чапля, жительница Лиды:
Организаторы подчёркивают, их задача воспитать не только будущих программистов. Ведь сегодня цифра проникает везде. Поэтому и IT-сфера объединяет самые разные профессии: от видеоинженеров до историков и медиков.
Всеволод Янчевский, директор администрации Парка высоких технологий:
IT-сфера в Беларуси сегодня одна из наиболее востребованных. Декрет о развитии цифровой экономики, поддержка направления на самом высоком уровне сделали привлекательными эти идеи особенно для молодежи. Современные дети уже не мыслят себя без интернета, а такие образовательные проекты – возможность использовать его с умом. В стране растет цифровое поколение.
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Новости Беларуси. Инвестиции в будущее. Один из детских садов Лиды стал площадкой для уникального образовательного проекта Парка высоких технологий, сообщили в...
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