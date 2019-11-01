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На бутылках, из чулка. Редкую технику создания кукол возрождают в Березинском районе

02.11.2019 00:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Таланты Минщины. Уникальную технику изготовления кукол и игрушек возрождают в Березинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

На бутылках, из чулка. Редкую технику создания кукол возрождают в Березинском районе

На бутылках, из чулка. Редкую технику создания кукол возрождают в Березинском районе

На бутылках, из чулка. Редкую технику создания кукол возрождают в Березинском районе

Мастер Татьяна Толочина уже несколько десятков лет воспитывает в школьниках любовь к малой родине и учит создавать своими руками уникальные произведения.

О том, что такое талант и любовь к профессии - репортаж Григория Азаренка.

Люди в материале: Татьяна Толочина, Григорий Азаренок
 
 
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Новости Беларуси. Таланты Минщины. Уникальную технику изготовления кукол и игрушек возрождают в Березинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  ...
 
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