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На бутылках, из чулка. Редкую технику создания кукол возрождают в Березинском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Таланты Минщины. Уникальную технику изготовления кукол и игрушек возрождают в Березинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Мастер Татьяна Толочина уже несколько десятков лет воспитывает в школьниках любовь к малой родине и учит создавать своими руками уникальные произведения.
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Новости Беларуси. Таланты Минщины. Уникальную технику изготовления кукол и игрушек возрождают в Березинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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