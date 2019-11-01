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«Зарплату выплачивали в январе». В Лельчицах строительная организация задолжала работникам 70 тысяч рублей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Лельчицком районе бывшие работники одной из местных строительных компаний требуют вернуть задолженность по зарплате в 70 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На защиту их прав стали юристы Федерации профсоюзов Беларуси. Интересно, что самой организации сельхозпреприятия Полесья должны в 4 раза больше суммы её задолженности по зарплате.
Сергею Болсуновскому бывший наниматель задолжал полторы тысячи рублей. Его коллеге Василию Хильченко – две. Они не просят чужого, но и своего, честно заработанного, уступать не хотят. Хотя и признаются: обивать пороги кабинетов уже надоело.
Сергей Болсуновский, бывший работник ЗАО «Альянс»:
Василий Хильченко, бывший работник ЗАО «Альянс»:
Иски к нанимателю подали десятки бывших работников.
Екатерина Филипцова, главный правовой инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов:
В лучшие времена 420 из 10 тысяч жителей Лельчиц работало в ЗАО «Альянс». Предприятие не сходило с районной доски почёта.
Александр Добриян, корреспондент:
Рассчитаться с работниками, которых до последнего не увольняли, могли бы запросто, если бы дебиторы вернули долги. Аграрии задолжали строителям 280 тысяч рублей.
Николай Щеваньков, председатель собрания акционеров ЗАО «Альянс» :
Имущество некогда успешного предприятия арестовано и распродаётся с аукциона в счёт погашения задолженности по заработной плате. К комплексному решению проблемы активно подключились и местные власти.
Для района важно не только вернуть людям заработанное, но и найти им новое место работы. И как сверхзадача – не потерять окончательно крупную строительную организацию.
Сергей Косинский, председатель Лельчицкого райисполкома:
Закрыть задолженность по зарплате пообещали до 31 декабря. А вот предприятия-должники «Альянса» в новый год, скорее всего, пойдут со старыми долгами.
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«Зарплату выплачивали в январе». В Лельчицах строительная организация задолжала работникам 70 тысяч рублей
Новости Беларуси. В Лельчицком районе бывшие работники одной из местных строительных компаний требуют вернуть задолженность по зарплате в 70 тысяч...
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