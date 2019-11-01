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«Зарплату выплачивали в январе». В Лельчицах строительная организация задолжала работникам 70 тысяч рублей

02.11.2019 00:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Лельчицком районе бывшие работники одной из местных строительных компаний требуют вернуть задолженность по зарплате в 70 тысяч рублей,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На защиту их прав стали юристы Федерации профсоюзов Беларуси. Интересно, что самой организации сельхозпреприятия Полесья должны в 4 раза больше суммы её задолженности по зарплате.

Подробности – в материале Александра Добрияна.

«Зарплату выплачивали в январе». В Лельчицах строительная организация задолжала работникам 70 тысяч рублей

Сергею Болсуновскому бывший наниматель задолжал полторы тысячи рублей. Его коллеге Василию Хильченко – две. Они не просят чужого, но и своего, честно заработанного, уступать не хотят. Хотя и признаются: обивать пороги кабинетов уже надоело.

«Зарплату выплачивали в январе». В Лельчицах строительная организация задолжала работникам 70 тысяч рублей

Сергей Болсуновский, бывший работник ЗАО «Альянс»:
В 18-м году начались задержки. Последний раз зарплату в ЗАО «Альянс» выплачивали в январе. Руководство что говорит? Нет денег.

«Зарплату выплачивали в январе». В Лельчицах строительная организация задолжала работникам 70 тысяч рублей

Василий Хильченко, бывший работник ЗАО «Альянс»:
Ладно, мне уже под 60, а молодые семьи, у которых кредиты, коммунальные, дети маленькие? Это проблема.

Иски к нанимателю подали десятки бывших работников.

«Зарплату выплачивали в январе». В Лельчицах строительная организация задолжала работникам 70 тысяч рублей

Екатерина Филипцова, главный правовой инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов:
Суммы ко взысканию, которые предъявлены, недостаточно значительны, т. е. от 289 рублей до 4 с лишним тысяч рублей. Также то, что для небольшого района это большая группа населения. Профсоюзы увидели эту социальную напряжённость и выступили в роли медиаторов.

«Зарплату выплачивали в январе». В Лельчицах строительная организация задолжала работникам 70 тысяч рублей

В лучшие времена 420 из 10 тысяч жителей Лельчиц работало в ЗАО «Альянс». Предприятие не сходило с районной доски почёта.

«Зарплату выплачивали в январе». В Лельчицах строительная организация задолжала работникам 70 тысяч рублей

Александр Добриян, корреспондент:
На протяжении 30 лет ЗАО «Альянс» был крупнейшей строительной организацией региона. Они строили целые улицы в агрогородках, возводили фермы, овощехранилища, асфальтировали дороги, вот этот микрорайон в Лельчицах также построен специалистами акционерного общества. Зарплаты у строителей были хорошие: до 18 миллионов неденоминированных рублей. Поэтому, когда у предприятия начались проблемы, увольняться люди не торопились.

«Зарплату выплачивали в январе». В Лельчицах строительная организация задолжала работникам 70 тысяч рублей

Рассчитаться  с работниками, которых до последнего не увольняли, могли бы запросто, если бы дебиторы вернули долги. Аграрии задолжали строителям 280 тысяч рублей.

«Зарплату выплачивали в январе». В Лельчицах строительная организация задолжала работникам 70 тысяч рублей

Николай Щеваньков, председатель собрания акционеров ЗАО «Альянс» :
Была массовая модернизация сельского хозяйства хоз способом. У них ни бетона, ни техники. Звонят: «Владимирович, помоги!». Помогали. Но когда нам туго – настала пора и нам помочь хоть чуть-чуть.

Имущество некогда успешного предприятия арестовано и распродаётся с аукциона в счёт погашения задолженности по заработной плате. К комплексному решению проблемы активно подключились и местные власти.

«Зарплату выплачивали в январе». В Лельчицах строительная организация задолжала работникам 70 тысяч рублей

Для района важно не только вернуть людям заработанное, но и найти им новое место работы. И как сверхзадача – не потерять окончательно крупную строительную организацию.

«Зарплату выплачивали в январе». В Лельчицах строительная организация задолжала работникам 70 тысяч рублей

Сергей Косинский, председатель Лельчицкого райисполкома:
Работаем сегодня активно с дебиторами, теми, кто должен «Альянсу». Сейчас есть перспективы, что проблема эта положительно решиться.

Закрыть задолженность по зарплате пообещали до 31 декабря. А вот предприятия-должники «Альянса» в новый год, скорее всего, пойдут со старыми долгами.

Люди в материале: Екатерина Филипцова, Николай Щеваньков, Сергей Косинский, Василий Хильченко, Сергей Болсуновский
 
 
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Новости Беларуси. В Лельчицком районе бывшие работники одной из местных строительных компаний требуют вернуть задолженность по зарплате в 70 тысяч...
 
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