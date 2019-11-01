Долги двух самых злостных неплательщиков в ФСЗН приблизились к 2,7 миллиона рублей

Источник материала: Tut.by

Задолженность организаций и индивидуальных предпринимателей по обязательным страховым взносам в Фонд социальной защиты населения на начало сентября превысила 22,3 миллиона рублей. Не смогли вовремя перечислить взносы 1002 организации и ИП. При этом задолженность по страховым взносам двух самых крупных должников приблизилась к отметке в 2,7 миллиона рублей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В тексте указаны данные, обнародованные ФСЗН на 1 сентября этого года. На сегодня некоторые из предприятий, которые значатся в числе должников, могли частично или полностью погасить задолженность, а некоторые — нарастить. В сатистике ФСЗН по должникам учитываются те организации и ИП, которые задолжали больше 100 рублей.

Больше всего должников по взносам в ФСЗН в Минской области — 383, а меньше всего — в Гродненской области (36). В Витебской их — 244, Брестской — 156, Могилевской — 121, Гомельской — 60, а в Минске — 194.

При этом два самых злостных неплательщика — оба из Глубокского района — задолжали на двоих почти 2,7 миллиона рублей. ФСЗН не удается решить проблему со взносами на двух этих сельхозпредприятиях.

Топ-10 организаций, которые больше всего задолжали в ФСЗН Организация Регион Сумма задолженности на 1 сентября 2019 года УП «Мерецкие» Глубокский район 1 393 452 ОАО «Глубокский комбикормовый завод» Глубокский район 1 296 106 ОАО «Строительный трест № 8» Бреста Брест 758 849 КУП «Докшицкий» Докшицкий район 509 658 ОАО «Оршанский райагросервис» Оршанский район 472 844 УП «Константинов двор» Глубокский район 466 094 ПУПКС «Миорский» Миорский район 426 120 ОАО «Торгуны» Докшицкий район 422 101 ОАО «Миорский райагросервис» Миорский район 420 507 ЗАО «Группа производственных технологий и авиационного машиностроения «АЭРОМАШ» Минский район 391 835

В ФСЗН пока не могут решить проблему с должниками. Напомним, ранее прокуратура Минской области раскритиковала работу Минского областного управления ФСЗН и потребовала устранить нарушения в «контрольной» работе. При проверке нашли проблемы в части исполнения бюджета ФСЗН: не всегда обеспечивались сбор и аккумулирование платежей в бюджет, взыскание недоимок и пеней, контроль за поступлением средств в бюджет по исполнительным документам.

Чем грозит работникам неуплата предприятиями страховых взносов?

Информацию в Сети в открытом доступе о должниках в ФСЗН стали размещать с 2013 года. «Во втором квартале текущего года (2013 года. — Прим. ред.) отмечается рост просроченной задолженности по платежам в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Некоторые работодатели нарушают законодательство по уплате страховых взносов, — поясняли в Минтруда причины размещения данных о должниках в Сети. — В период, когда работодателем взносы не уплачиваются или уплачиваются в неполном объеме, у работников не формируются права на социальные выплаты, включая пенсии. В результате неуплата или неполная уплата взносов отразится на размере пенсии или пособия».

К слову, на 1 июля 2013 года просроченная задолженность в ФСЗН была у 927 организаций.

Если предприятие не погасит просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники, отмечают в Минском городском управлении ФСЗН.

«Некоторые наниматели по тем или иным причинам длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы в бюджет фонда, и порой суммы таких долгов составляют не одну тысячу рублей. Особенно это касается плательщиков, которые находятся в стадии ликвидации (банкротстве) с задолженностью по взносам перед бюджетом фонда, и, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев они не гасят свои долги, — поясняют специалисты. — В такой ситуации страдает в первую очередь работник предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии — уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и, соответственно, пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии».