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Долги двух самых злостных неплательщиков в ФСЗН приблизились к 2,7 миллиона рублей
Источник материала: Tut.by
Задолженность организаций и индивидуальных предпринимателей по обязательным страховым взносам в Фонд социальной защиты населения на начало сентября превысила 22,3 миллиона рублей. Не смогли вовремя перечислить взносы 1002 организации и ИП. При этом задолженность по страховым взносам двух самых крупных должников приблизилась к отметке в 2,7 миллиона рублей.
Больше всего должников по взносам в ФСЗН в Минской области — 383, а меньше всего — в Гродненской области (36). В Витебской их — 244, Брестской — 156, Могилевской — 121, Гомельской — 60, а в Минске — 194.
При этом два самых злостных неплательщика — оба из Глубокского района — задолжали на двоих почти 2,7 миллиона рублей. ФСЗН не удается решить проблему со взносами на двух этих сельхозпредприятиях.
В ФСЗН пока не могут решить проблему с должниками. Напомним, ранее прокуратура Минской области
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К слову, на 1 июля 2013 года просроченная задолженность в ФСЗН была у 927 организаций.
Если предприятие не погасит просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники,
«Некоторые наниматели по тем или иным причинам длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы в бюджет фонда, и порой суммы таких долгов составляют не одну тысячу рублей. Особенно это касается плательщиков, которые находятся в стадии ликвидации (банкротстве) с задолженностью по взносам перед бюджетом фонда, и, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев они не гасят свои долги, — поясняют специалисты. — В такой ситуации страдает в первую очередь работник предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии — уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и, соответственно, пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии».
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Задолженность организаций и индивидуальных предпринимателей по обязательным страховым взносам в ФСЗН на начало сентября превысила 22,3 миллиона рублей.
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