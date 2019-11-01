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Снег, метель, пингвины: как выглядит антарктическое лето

02.11.2019 07:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларусь пришли первые морозы, а на Южном полюсе продолжается лето. Правда, свое, полярное — со снегом, метелью и пингвинами. Хотите это увидеть? Начальник антарктической экспедиции Национальной академии наук Беларуси Алексей Гайдашов поделился с 42.TUT.BY 9-минутным фильмом и фото, снятыми во время полярного лета в Антарктиде.


Фото: личный архив Алексея Гайдашова

О чем идет речь в видео?

«Здесь работа ремесленная, работая тяжелая. И если уж мы говорим откровенно, работа, которая как и 50, и 100 лет назад, требует очень много „физухи“. Слабым здесь не место, слабые здесь просто не выживут», — говорит в фильме Академии наук начальник антарктической экспедиции Алексей Гайдашов.

Каждый год белорусы отправляются в Антарктиду — не ради экстрима, а для ведения научной работы; остаются там, пока на белом континенте относительно тепло, то есть с ноября по март. Но уже в марте 2021 г. они планируют начать свою первую зимовку.

Звучит легко, но на деле остаться на зиму в Антарктиде — довольно опасное задание. Когда в прибрежной части (а именно там размещена наша станция) наступает полярная ночь, температура воздуха опускается до минус 60 градусов. К тому же в феврале прекращается авиасообщение, а в марте-апреле — морская навигация. Так что вплоть до ноября любое транспортное сообщение с Большой землей отсутствует.

Чтобы пережить суровую зиму, экспедиция на протяжении месяцев обустраивала постоянную станцию по «адресу»: Восточная Антарктида, Земля Эндерби, Берег Моря Космонавтов, гора Вечерняя. В свою последнюю поездку полярники ввели в строй лабораторные, жилые, складские и другие помещения, гаражные секции и боксы, доставили новый комплекс дизель-электростанции — и все это в суровых условиях.

Как белорусы провели это «полярное лето», вы можете увидеть в этом небольшом фильме.


Открыть/скачать видео (657.26 МБ)

Что же было в последней поездке в Антарктиду?

Экспедиция провела в Антарктиде шесть месяцев. За это время они не только продолжали строительство, но и провели десятки научных исследований и экспериментов и выполнили тысячи измерений природных параметров.


Радиационная калибровка спутниковой спектральной аппаратуры по снежному полигону в интересах национальной космической программы. Фото: личный архив Алексея Гайдашова

Например, проводили исследования как на земле, так и в воздухе, и под водой. Мониторили озоновый слой атмосферы и УФ-радиацию; отслеживали изменения природной среды и климата в силу естественных причин и влияния человека. А еще вместе с Финским метеорологическим институтом изучали пресноводные прибрежные антарктические озера.


Камеральные исследования в полевой биологической лаборатории. Фото: личный архив Алексея Гайдашова

Звучит довольно сложно, но на деле эти исследования позволят ответить на вопросы, как меняется климат на Земле. Причем измерения проводились не только с земли, но и с воздуха при помощи квадрокоптера; плюс снимки делали белорусский и российский спутники.


Запуск квадрокоптера. Фото: личный архив Алексея Гайдашова

Строительство на станции. Фото: личный архив Алексея Гайдашова

Эта огромная тарелка обеспечит людей связью и интернетом. Фото: личный архив Алексея Гайдашова

Но, конечно, участники не только работали, но и отдыхали. Например, на Рождество погода позволила им пожарить шашлыки на свежем воздухе. А вот на Новый год пришлось сидеть в помещении.


Шашлыки на Рождество. Фото: личный архив Алексея Гайдашова

Вот оно какое, полярное лето: снежное и солнечное.


Съемка с дрона. Фото: личный архив Алексея Гайдашова

Фото: личный архив Алексея Гайдашова

Летняя метель. Фото: личный архив Алексея Гайдашова

Фото: личный архив Алексея Гайдашова

А вот как в Антарктиде выглядит Луна в ночном небе. Из-за чистоты воздуха — будто солнце.


Фото: личный архив Алексея Гайдашова

За работой полярников со стороны наблюдают местные обитатели. Оказывается, пингвины консервативны и не любят делиться своей территорией. Например, когда на их любимой скале для линьки появился трехсекционный модуль управления, навигации и связи, пингвины всего лишь переместились на другую сторону.


Фото: личный архив Алексея Гайдашова

Фото: личный архив Алексея Гайдашова

Белорусы вновь отправятся в Антарктиду 8 ноября — на рубеже 2019−2020 годов они продолжат работать в сезонном режиме, в ноябре 2020 — феврале 2021 года планируют завершить строительство, а в марте 2021 года уже остаться на первую зимовку.

 
 
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