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34 года, а выглядит на шесть. Мужчина ударился головой в детстве и перестал стареть

02.11.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В детстве китаец получил травму головы и с тех пор перестал взрослеть внешне, увеличиваясь лишь в росте. Казалось бы, это прекрасно — всегда быть молодым и красивым, но не все так радужно, как может показаться на первый взгляд. У вечной молодости есть ряд неприятных и, вероятно, уже непоправимых особенностей.

Чжу Шэнкаю из города Сяньтао, Китай, уже 34 года, однако внешне мужчина все еще выглядит на шесть лет. Именно в этом возрасте он перестал взрослеть, навечно оставшись в теле ребенка, пишет Oddity Central.


Мальчик играл на улице с другими детьми, когда слишком разрезвившийся сверстник из глупости ударил его камнем по голове. Крови у Чжу не было, но, по словам его родственников, мальчика трое суток после этого била лихорадка. Когда обеспокоенные родители отвезли сына в больницу, врачи обнаружили в мозгу пациента сгусток крови и провели экстренную операцию по его удалению.


Малыш пошел на поправку, и его жизнь казалась нормальной. Все уже давно забыли про старую травму, но в возрасте девяти лет родители Чжу обратили внимание, что ребенок все больше отличается от своих друзей. Мальчик выглядел менее развитым по сравнению с ровесниками — он перестал расти, остался шестилетним и превратился в вечного ребенка.

Тогда родители снова отвезли сына в больницу, где медики провели новое обследование и выяснили, что он перестал взрослеть из-за повреждения гипофиза, который вырабатывает гормон роста. Это повлияло и на его физическое развитие.

Спустя 28 лет после травмы Чжу все еще выглядит как маленький мальчик — у него не растет щетина, голос так и не сломался. 34-летний мужчина вынужден каждый день убеждать незнакомцев, что уже давно взрослый, однако сам он считает ужасным далеко не это — из-за остановившегося взросления у него так и не произошло половое созревание.

— Хотя мне сейчас 34 года, функции моего тела такие же, как у маленького ребенка. Я не совсем взрослый, потому не могу жениться и завести детей, — рассказывает он.


Чжу Шэнкай никак не может повлиять на свой организм. Врачи тоже разводят руками, но он все еще настроен оптимистично.

— Все мои друзья однажды станут старыми и морщинистыми, а я буду вечно молодым с этим невинным детским лицом, — говорит мужчина.

 
 
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В детстве китаец получил травму головы и с тех пор перестал взрослеть внешне, увеличиваясь лишь в росте
 
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