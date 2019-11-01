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Нацбанк сохраняет прогноз по инфляции на конец года

02.11.2019 08:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Нацбанк сохраняет прогноз по инфляции на конец года
Фото из открытых источников

«Мы оцениваем, что инфляция к концу года будет вблизи 5%. Она может быть и меньше, и немножко больше. Когда закладывается цель по инфляции на среднесрочный период, она может колебаться вокруг целевого ориентира. Это нормальное явление», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя правления Национального банка Беларуси Павла Каллаура.

В третьем квартале 2019 года годовая инфляция в Беларуси замедлилась. Прирост потребительских цен в сентябре составил 5,3% в годовом выражении. 

Нацбанк сохраняет прогноз по инфляции на конец года
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Инфляция по итогам 2019 года ожидается вблизи 5%.
 
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