Нацбанк сохраняет прогноз по инфляции на конец года

«Мы оцениваем, что инфляция к концу года будет вблизи 5%. Она может быть и меньше, и немножко больше. Когда закладывается цель по инфляции на среднесрочный период, она может колебаться вокруг целевого ориентира. Это нормальное явление», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя правления Национального банка Беларуси Павла Каллаура.

В третьем квартале 2019 года годовая инфляция в Беларуси замедлилась. Прирост потребительских цен в сентябре составил 5,3% в годовом выражении.

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