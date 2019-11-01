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Горисполком назвал победителя конкурса застройки квартала с «колхозным» рынком и старым автовокзалом

02.11.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Победителем конкурса по застройке квартала нынешнего рынка и старого автовокзала стала группа архитекторов, выступающая под именем «Воробьев и партнеры», пишет «Вечерний Брест».


Итоги конкурса «Две площади одного квартала» подвели 1 ноября в Брестском горисполкоме.

Первое место заняла работа группы архитеторов «Воробьев и партнеры». Архитекторы поставили перед собой цель создать из квартала «пространство, которое не хотелось бы покидать». Авторы концепции предложили облагородить пространство «колхозки», добавить красок и возвести в крытом рынке второй уровень, где располагались бы фудкорты и зона отдыха. Со второго яруса посетители смогут попасть на внешнюю платформу с кафе и общественными пространствами.


Здание старого автовокзала предлагается сохранить, но разбить на два крыла пешеходной дорожкой. В одном флигеле разместится ресторан, во втором — выставочная галерея.



Единственное новое здание — это офисный центр, который предложено возвести на улице Куйбышева.


В своем проекте авторы также разработали фирменный стиль нового рынка, в котором нашла свое отражение философия ответственного отношения к сохранению природы. В новой «колхозке» не будет пластиковых пакетов. Только бумажная упаковка, авоськи и экоторбы.


Второе место взял проект «Базар-вокзал». Третье отдано архитекторам из Дании. Изящный проект будущего был отмечен, но показался пока невозможным для реализации.

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Теги: Брест
 
 
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Архитекторы поставили перед собой цель создать из квартала «пространство, которое не хотелось бы покидать».
 
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