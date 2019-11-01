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Почему он не может? О психологических причинах импотенции рассказывает психолог

02.11.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Импотенция значительно помолодела. По мнению медиков, если проблема возникает периодически — это вариант нормы, характерной для мужчины любого возраста, и в этом нет ничего страшного. Но вот когда «сбой» из эпизодического становится регулярным, пора бить тревогу. О психологических причинах бесплодия рассказывает сайт Redsale.by


Статистика говорит о том, что проблемы с эрекцией испытывает каждый пятый мужчина в возрасте до 40 и каждый второй от 40 до 60 лет. И с каждым годом количество представителей сильного пола, которым еще не исполнилось 40 лет, но которые уже на собственном опыте знают, что такое эректильная дисфункция, становится все больше.

Причины кроются не только в ухудшении гормонального баланса и в сердечно-сосудистых заболеваниях. Очень часто нарушения в интимой сфере рождаются в голове, и осознание, как и почему это происходит, — первый шаг к счастливой и яркой сексуальной жизни.

Об основных психологических причинах эректильной дисфункции рассказал магистр психологических наук, сертифицированный консультант, член Белорусского общества психологов Степан Станибула.


Месть

Итак, начнем с самой противоречивой причины, само существование которой многие мужчины отрицают на корню. Фрейд всю свою жизнь посвятил изучению «бессознательного», под которым понимал неосознанные мотивы, потребности и желания, недоступные для осознания и принятия. Многие мотивы поступков и психологические нарушения у личности Фрейд и его последователи понимали как «бессознательный продукт».

Любые человеческие отношения — это совокупность различных переживаний, зачастую весьма разных, иногда даже противоречащих друг другу. Мы способны чувствовать к одному и тому же человеку противоположные (амбивалентные) чувства. И достаточно часто мужчина способен проявлять в отношениях лишь один вектор переживаний, тогда как второй в силу тех или иных причин вытесняется в бессознательное.


Со стороны все хорошо, пара явно любит друг друга, партнеры искренне выражают свои эмоции. А в супружеской постели ничего не получается.

Можно предположить, что здоровая агрессия, на которой, по сути, держится сексуальное поведение, такой паре недоступна. Это может выражаться в однообразии сексуальной жизни, в неумении расслабиться и дать выход естественным желаниям. Это вызывает глубокое внутреннее напряжение, которое мужчина часто не может осознать, поскольку на ментальном уровне все прекрасно: «Ведь у нас все хорошо, мы любим друг друга».

И тогда сексуальная дисфункция становится удачным способом отмщения и отыгрывания бессознательной напряженности.

Мужчина неосознанно мстит женщине за то, что она недостаточно свободна, раскрепощена, не готова к экспериментам и не позволяет ему проявить свою маскулинность.

Выгода

Многие психологи говорят о том, что, помимо очевидных неприятностей и минусов, любое заболевание или нарушение функций несет с собой различные «бонусы», которые, как правило, человек не может осознать. При помощи некоторых заболеваний и проблем люди нередко удовлетворяют такие важные потребности, как внимание, забота, близость, принятие.

Процесс выздоровления тормозит тревога о том, что в будущем, когда человек поправится, он не сможет естественным образом удовлетворить эти психологические и эмоциональные потребности.


Если человек испытывает дефицит внимания, уважения, любви и других базовых ценностей, то велика вероятность, что он неосознанно будет поддерживать и подпитывать свое заболевание. Поэтому при эректильной дисфункции стоит озадачиться любимым вопросом детективов: «Кому это выгодно?». При помощи сексуальных проблем мужчины могут удовлетворять различные базовые потребности, дефицит которых они ощущают в паре.

Многие могут спросить: зачем так сложно? Неужели нельзя прямо сказать о том, в чем нуждаешься?

Как показывает практика, мужчинам действительно сложно признаваться в том, что им не хватает принятия, нежности, заботы, они боятся показаться слабыми и уязвимыми. Современная культура навязывает устойчивый образ мужчины-мачо, который никогда не плачет, не жалуется и всем своим видом отрицает наличие нежной, ранимой и чуткой части мужской личности.


Отвержение

Мы входим в интимные отношения с определенным багажом опыта и ошибок. У каждого из нас в прошлом много болезненных моментов, которые вносят в нашу жизнь толику неловкости, стыда и смущения, мешают вступать в отношения и наслаждаться ими.

Практические психологи при работе с семейными парами отмечают тот факт, что достаточно часто сексуальные дисфункции — это неосознанное отвержение партнера, когда невозможно сделать это прямо, открыто проговорить. Нередко мужчина, который был когда-то отвергнут значимой для него женщиной, пытается бессознательно, в отместку «вернуть» партнеру эту же боль.

И неважно, что часто этой женщиной может быть любящий и близкий человек, которому сознательно мужчина никогда бы не сделал ничего плохого. Но в этом и есть главная опасность бессознательного: неосознанные травмы и болевые точки постепенно просачиваются в нашу жизнь и начинают управлять нами, заставляя порой делать поступки, о которых мы потом горько жалеем.


Залог любых здоровых отношений — это не только готовность слушать и слышать друг друга, относиться с уважениям к потребностям своего партнера. Это еще смелость и осознанность по отношению к себе и своим желаниям. И этому стоит научиться. И тогда отношения выйдут на совершенно иной качественный уровень во всем многообразии эмоциональных, чувственных и сексуальных проявлений.

 
 
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Импотенция значительно помолодела. По мнению медиков, если проблема возникает периодически - это вариант нормы, характерной для мужчины любого возраста, и в этом...
 
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