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Провода «мясом наружу», унитазы с сюрпризом и ноу-хау сантехников на «Доске позора»
Источник материала: Tut.by
Провода в стиле «мясом наружу», оптимистический монтаж унитаза и пробелы в знании строительных норм — все это в свежей фотоподборке от наших читателей на «
Мелочь, а приятно: после публикации на «Доске позора» швы на новой тротуарной плитке в переулке Воронянского строители все же затерли цементно-песчаной смесью.
Минск, улица Славинского, 35. На третий день после публикации о странном способе ремонта трубы в подвале (в дырку вбили колышек) на дверях подъезда появилось объявление. В нем сообщается, что ремонт скоро начнется. Пока же старый колышек поменяли на другой — фигурный и длинный.
А еще последовала реакция на критику состояния пешеходной дорожки между домами № 106 и 134 по улице Притыцкого. Старое ограждение из кривой трубы демонтировали. Посадили деревца. Затем коммунальные службы притянули старые бетонные мусорки, расставили вдоль дорожки и покрасили их. Интересная дизайн-концепция, оригинальная.
Сеница. Бдительные родители сообщают об открытых люках рядом с дорожкой в школу и поликлиникой.
Могилев, ул. А. Пысина, 49. Рядом идет строительство нового дома, и автор фото возмущается тем, что стройорганизации показывают «пренебрежительное отношение к пешеходам». Он пишет, что главный выезд со стройки пересекает пешеходный тротуар и люди, в том числе идущие в школу дети, вынуждены идти по грязи. «А ведь существуют правила по очистке транспорта от грязи при выезде со строительных объектов», — возмущается местный житель. Похоже, тот, кто должен эти правила знать, их просто не читал.
Творение безымянного сантехника. Выглядит оптимистично?
Деревня Малая Колпеница возле Барановичей. По улице Центральной лет 5−6 назад начали укладку асфальта. Жители улицы очень обрадовались, но радость их оказалась недолгой: асфальта хватило только на треть улицы. А теперь этот участок даже не ремонтируют.
В Могилеве жалуются на состояние улицы Профсоюзной в Казимировке. Мы глянули на фото и поняли почему.
Неудобная зебра на перекрестке улиц Жодинской и Первомайской в Смолевичах. Переходишь и сразу упираешься в высокий бордюр. За ним, кстати, автопарковка начинается. Все сделано для людей? Не похоже.
Минск, улица Неманская, 85. Здесь ливневка шикарная, шириной полметра, на всю ширину тротуара с двух сторон дома. Вода по ней хорошо стекает, но люди не понимают своего счастья — ходят, спотыкаются, ругаются. А еще в редакцию написали, что «обойти эту канаву можно только по стоянке автомобилей, дети на самокатах и велосипедах постоянно падают, с коляской не проехать».
Молодечно. Типичная ситуация: замена теплотрассы. Раскопали в начале октября. Ограждения «высокой степени прочности» поставили возле траншеи. А этой дорогой дети ходят в школу, пенсионеры — в магазин. Фонарей нет, вечером здесь ходить опасно.
Минск, улица П. Глебки. При капремонте домов № 76 и 74 тяжелая техника разрушила асфальтовое покрытие дорожек, ведущих на автобусную остановку. Ремонт окончился в июне, но две дорожки так и не восстановлены.
Мачулищи, ул. Гвардейская, 20. После замены теплотрассы не могут убрать или обратно поставить качели.
Сначала кажется, что дверь стоит неправильно. Но потом вспоминаешь, что собаке и коту тоже важно знать, кто стучится в дверь.
Агрогородок Кадино, Могилевский район. Подход к детскому садику, со стороны частного сектора. Ремонтировали теплотрассу, а дорожку потом никто не восстановил. Люди ходят по проезжей части.
Браслав, дорожка в гору к туалетам у амфитеатра в Лесничевке. Асфальта чуть-чуть не хватило.
Поселок энергетиков Дружный, пересечение улицы Шамановского и Чепика. Проводка на фонарных столбах вдоль аллеи почему-то «мясом наружу».
Фаниполь, переулок Ленинградский, 3. Сообщают, что подвал в ужасном состоянии уже на протяжении лет 10. Жильцы постоянно куда-то звонят и пишут, но им никто не хочет помочь.
Мужской туалет в Сморгонской больнице. Дверей в кабинку нет, ободка нет. Их что, украли? Мы долго думали, зачем крышку бочка скотчем примотали. Пришли к выводу, что если бы не скотч, то и ее не было бы.
Полоцк, двор по улице Зыгина, 57. Если кому-то нужно снять сюжет о последствиях бомбежки мирного города, то вам сюда, здесь подходящая фактура.
А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту: stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.
А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились, — сообщайте нам об этом обязательно!
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