Провода «мясом наружу», унитазы с сюрпризом и ноу-хау сантехников на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Провода в стиле «мясом наружу», оптимистический монтаж унитаза и пробелы в знании строительных норм — все это в свежей фотоподборке от наших читателей на « Доске позора ».

Мелочь, а приятно: после публикации на «Доске позора» швы на новой тротуарной плитке в переулке Воронянского строители все же затерли цементно-песчаной смесью.







Минск, улица Славинского, 35. На третий день после публикации о странном способе ремонта трубы в подвале (в дырку вбили колышек) на дверях подъезда появилось объявление. В нем сообщается, что ремонт скоро начнется. Пока же старый колышек поменяли на другой — фигурный и длинный.







А еще последовала реакция на критику состояния пешеходной дорожки между домами № 106 и 134 по улице Притыцкого. Старое ограждение из кривой трубы демонтировали. Посадили деревца. Затем коммунальные службы притянули старые бетонные мусорки, расставили вдоль дорожки и покрасили их. Интересная дизайн-концепция, оригинальная.







Сеница. Бдительные родители сообщают об открытых люках рядом с дорожкой в школу и поликлиникой.



Фото предоставлено читателем

Могилев, ул. А. Пысина, 49. Рядом идет строительство нового дома, и автор фото возмущается тем, что стройорганизации показывают «пренебрежительное отношение к пешеходам». Он пишет, что главный выезд со стройки пересекает пешеходный тротуар и люди, в том числе идущие в школу дети, вынуждены идти по грязи. «А ведь существуют правила по очистке транспорта от грязи при выезде со строительных объектов», — возмущается местный житель. Похоже, тот, кто должен эти правила знать, их просто не читал.



Фото предоставлено читателем

Творение безымянного сантехника. Выглядит оптимистично?





Деревня Малая Колпеница возле Барановичей. По улице Центральной лет 5−6 назад начали укладку асфальта. Жители улицы очень обрадовались, но радость их оказалась недолгой: асфальта хватило только на треть улицы. А теперь этот участок даже не ремонтируют.





В Могилеве жалуются на состояние улицы Профсоюзной в Казимировке. Мы глянули на фото и поняли почему.























Неудобная зебра на перекрестке улиц Жодинской и Первомайской в Смолевичах. Переходишь и сразу упираешься в высокий бордюр. За ним, кстати, автопарковка начинается. Все сделано для людей? Не похоже.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Неманская, 85. Здесь ливневка шикарная, шириной полметра, на всю ширину тротуара с двух сторон дома. Вода по ней хорошо стекает, но люди не понимают своего счастья — ходят, спотыкаются, ругаются. А еще в редакцию написали, что «обойти эту канаву можно только по стоянке автомобилей, дети на самокатах и велосипедах постоянно падают, с коляской не проехать».









Молодечно. Типичная ситуация: замена теплотрассы. Раскопали в начале октября. Ограждения «высокой степени прочности» поставили возле траншеи. А этой дорогой дети ходят в школу, пенсионеры — в магазин. Фонарей нет, вечером здесь ходить опасно.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица П. Глебки. При капремонте домов № 76 и 74 тяжелая техника разрушила асфальтовое покрытие дорожек, ведущих на автобусную остановку. Ремонт окончился в июне, но две дорожки так и не восстановлены.



Фото предоставлено читателем

Мачулищи, ул. Гвардейская, 20. После замены теплотрассы не могут убрать или обратно поставить качели.



Фото предоставлено читателем

Сначала кажется, что дверь стоит неправильно. Но потом вспоминаешь, что собаке и коту тоже важно знать, кто стучится в дверь.





Агрогородок Кадино, Могилевский район. Подход к детскому садику, со стороны частного сектора. Ремонтировали теплотрассу, а дорожку потом никто не восстановил. Люди ходят по проезжей части.



Фото предоставлено читателем

Браслав, дорожка в гору к туалетам у амфитеатра в Лесничевке. Асфальта чуть-чуть не хватило.



Фото предоставлено читателем

Поселок энергетиков Дружный, пересечение улицы Шамановского и Чепика. Проводка на фонарных столбах вдоль аллеи почему-то «мясом наружу».



Фото предоставлено читателем

Фаниполь, переулок Ленинградский, 3. Сообщают, что подвал в ужасном состоянии уже на протяжении лет 10. Жильцы постоянно куда-то звонят и пишут, но им никто не хочет помочь.



Фото предоставлено читателем

Мужской туалет в Сморгонской больнице. Дверей в кабинку нет, ободка нет. Их что, украли? Мы долго думали, зачем крышку бочка скотчем примотали. Пришли к выводу, что если бы не скотч, то и ее не было бы.









Полоцк, двор по улице Зыгина, 57. Если кому-то нужно снять сюжет о последствиях бомбежки мирного города, то вам сюда, здесь подходящая фактура.

















А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту: stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились, — сообщайте нам об этом обязательно!