Без блата, но не без драм в личной жизни. Как Константин и Валерий Меладзе добились успеха и богатства

Источник материала: Tut.by

Их творчество может нравиться или нет, но оно безусловно талантливо и неординарно. Из-под пера старшего вышло столько музыки, что многим композиторам не хватит и нескольких жизней, чтобы написать такое количество хитов. А услышав хотя бы раз глубокий и проникновенный голос младшего, больше не спутаешь его ни с одним другим певцом.

Сегодня они одни из самых влиятельных людей в российском шоу-бизнесе. Константин и Валерий Меладзе заняли это место без протекций и блатов, добившись всего собственным талантом. А уже скоро младший брат споет песни старшего для жителей Минска.

«У тебя нет ни слуха, ни чувства ритма»

Братья Меладзе появились на свет в семье потомственных инженеров в красивейшем грузинском городе Батуми с разницей всего лишь в два года. Старший — Константин — в 1963-м году, младший — Валерий — в 1965-м.

Детство двух мальчишек было, по их воспоминаниям, очень счастливым: вокруг — невероятная природа и теплое море, любящая семья и огромная компания друзей, с которыми ребята постоянно попадали в переделки. Особенно заводной и спортивный Валера (кстати, чемпион по грузинской борьбе!). Так, однажды он залез на территорию Батумского нефтеперерабатывающего завода, где раздобыл несколько деталей от сломанного трактора: хотел собрать омметр. Физические опыты привели к постановке на учет в детской комнате милиции.

Константин был более спокойным и сдержанным. А после просмотра трагического фильма «Полонез Огинского» и вовсе решил связать всю свою дальнейшую жизнь с музыкой. Когда он пошел в музыкальную школу, преподаватели хором заявили: «У тебя нет ни слуха, ни чувства ритма».

Будущий знаменитый композитор не отчаялся и самостоятельно освоил игру на музыкальных инструментах. Младший брат разделял увлечения Кости и также приобщился к занятиям музыкой. Однако после окончания школы братья внезапно проигнорировали тягу к творчеству и поступили в Николаевский кораблестроительный институт на специальность "инженер-проектировщик". Но от судьбы не уйдешь.

Во время учебы в вузе Константин и Валерий увлеклись художественной самодеятельностью. Константина пригласили играть на клавишах в студенческой группе «Апрель». А немного позже он стал заниматься аранжировками для песен коллектива. Спустя какое-то время к команде присоединился Валерий. Сначала он был звукорежиссером, но совсем скоро ему доверили роль бэк-вокалиста и, наконец, солиста. Стало ясно, что у Валерия очень редкий голос с широким диапазоном и запоминающимся тембром. Внезапно группа стала очень популярным коллективом в Николаеве. И парни Меладзе впервые почувствовали вкус славы.

«Встречи» у Аллы Пугачевой стали пропуском в топы российской эстрады

В 1989 году братья Меладзе переходят в группу «Диалог» Кима Брейтбурга, в составе которого записывают две пластинки, которые сегодня считают раритетными: «Посредине мира» и «Осенний крик ястреба».

В 1993 году Константин и Валерий решают отправиться в сольное плавание. И удача им улыбается: песня «Не тревожь мне душу, скрипка», написанная одним братом и исполненная другим, попадает в культовую передачу «Утренняя почта». И это было именно то утро, когда певец Валерий Меладзе проснулся знаменитым. Приглашения выступить на концерте поступают отовсюду, а его новые песни, написанные Константином, моментально взлетают на вершины телевизионных и радийных хит-парадов.

И все-таки отправной точкой в высшие эшелоны российской эстрады стало участие Валерия в «Рождественских встречах Аллы Пугачевой» в 1994-м. Появление на сцене в самом известном шоу самой Примадонны значило очень многое. В следующем году у Валерия Меладзе выходит первый альбом — «Сэра», который моментально становится народным. Из каждого ларька и машины такси доносилось «Прощай, цыганка Сэээра».

Через год в свет выходит еще одна пластинка, а еще через год — третья по счету. Хиты «Девушки из высшего общества», «Рассветная», «Актриса», «Лимбо» распевает вся страна, и в 1997-м Валерий Меладзе несколько дней подряд собирает спорткомплекс «Олимпийский» на свои концерты. Два следующих года также невероятно успешны: выходят два новых альбома, с такими хитами, как «Самба белого мотылька», «Красиво», «Шоу-бизнес»

Смерть одного сына и аутизм второго

А что же в личной жизни? И здесь у братьев все складывается. В 1989 году, как всегда, более быстрый во всех делах Валерий женится на Ирине Малухиной. Правда, первые годы брака омрачит страшная трагедия. Их первенцу-мальчику было отмерено всего 10 дней. Этот ужасный удар судьбы Ирина переживет одна. Валерий был занят записью нового альбома и, пропустив рождение сына и недельную борьбу за его жизнь, приехал лишь на похороны крохи. Позже жена признается, что никогда не сможет простить этого отсутствия. Тем не менее тогда этот брак выдержал непростые испытания. В семье появились три дочери: Инга, Софья и Арина.

Константин Меладзе женился в 1994-м на очень красивой девушке, участнице конкурса красоты «Мисс Украина» Яне Сумм. Кстати, еще со школы он знал, что его женой станет высокая блондинка — так и вышло. У этой пары также родилось трое детей. Правда, и тут не все было гладко: у единственного сына диагностировали аутизм. И в этой паре вторая половинка творческого брата оказалась на высоте. Сегодня Яна помогает не только своему сыну, но и другим детям со схожими диагнозами в своем собственном центре АВА-терапии, который она открыла в Киеве.